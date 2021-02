Arezzo, paziente morto dopo operazione: tre medici indagati come atto tecnico in vista dell'autopsia. Uno già coinvolto in altro caso

Luca Serafini 04 febbraio 2021 a

a

a

Tre medici sarebbero indagati nell’inchiesta aperta per fare luce sulla morte di Angelo Costanzi, 65 anni, operato alla schiena alla clinica San Giuseppe il 27 gennaio scorso e morto all’ospedale San Donato il 29 dopo due giorni in coma irreversibile. L’iscrizione nel registro degli indagati per i sanitari è un atto tecnico necessario in vista dell’autopsia che si svolgerà lunedì. Un passaggio chiave, l’esame autoptico, per capire cosa è successo dal momento in cui l’ex funzionario della Motorizzazione civile è entrato in sala operatoria e, sottoposto ad anestesia, è stato operato per il posizionamento di tre placche per migliorare la stabilità della colonna vertebrale. Costanzi non si è più svegliato.

Paziente morto dopo operazione alla schiena, la clinica San Giuseppe: "Complicazione. Da verifica interna nessuna difformità"

L’informazione di garanzia - che non significa assolutamente responsabilità - riguarderebbe, da quello che trapela, l’anestesista e il chirurgo dell’equipe che ha operato il paziente. Quest’ultimo, medico di Roma, sarebbe lo stesso chirurgo già indagato per il decesso della cinquantenne laziale operata il 19 giugno sempre al San Giuseppe Hospital e deceduta il 15 gennaio all’Umberto I di Roma dopo mesi di trasferimenti tra cliniche e ospedali in condizioni neurologiche disperate. Su questa vicenda sono due gli indagati: c’è anche un anestesista aretino.

Arezzo, operato alla schiena non si risveglia dopo l'intervento e muore. Il figlio annuncia esposto: "Vogliamo sapere cosa è successo"

Tornando al fascicolo per la morte di Costanzi - con ipotesi di reato, in questi casi, sempre l’omicidio colposo - dallo stretto riserbo che circonda l’attività di accertamento della procura non è ancora chiaro quale sia il profilo professionale e il ruolo del terzo sanitario destinatario di avviso. Il pm Angela Masiello conduce entrambe le inchieste con rigore, delicatezza e massima cautela. Un passo alla volta. Lunedì l’autopsia sul 65enne sarà probabilmente affidata allo stesso consulente che ha svolto l’esame sulla cinquantenne, il professor Mario Gabbrielli del dipartimento di medicina legale di Siena.

Nel caso della signora deceduta a metà gennaio l’intervento (artrosi lombare) pare che non sia mai iniziato, con problemi gravissimi cominciati in sala prima di procedere all’operazione. Discorso diverso per Costanzi per il quale l’intervento era riuscito. Ma il paziente non si è risvegliato, poi il trasferimento d’urgenza in Rianimazione con speranze già nulle. Anche il figlio di Costanzi, come gli indagati, potrà partecipare all’accertamento irripetibile nominando un proprio consulente. Ad assistere la famiglia sono gli avvocati Francesco Molino e Francesca Molino, mentre i familiari della cinquantenne laziale si sono affidati all’avvocato Elettra Bruno di Latina.

Morta dopo operazione, mesi di coma e Covid: lunedì autopsia sulla salma della paziente cinquantenne

La clinica San Giuseppe, si è messa a disposizione della magistratura per tutti gli accertamenti. Ha espresso profondo cordoglio. Dalla verifica interna non sarebbero emerse “difformità” rispetto ai protocolli. Costanzi sarebbe morto per “complicazioni post operatorie”. Se i pazienti sono deceduti per cause naturali imponderabili e imprevenibili o se ci sono state colpe mediche lo stabiliranno le inchieste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.