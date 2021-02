Coronavirus, ad Arezzo morti un uomo e una donna. I nuovi casi sono 57 e in ospedale le persone ricoverate sono 69

04 febbraio 2021 a

Coronavirus ad Arezzo, i nuovi casi di contagio aumentano: 57 rispetto ai 37 di ieri. Due le persone decedute: una donna di 75 anni morta all'ospedale San Donato il 3 febbraio e un uomo di 86 anni deceduto oggi, 4 febbraio.

Le persone positive in carico si attestano a 890 unità. Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore sono 23. Nei primi giorni di febbraio la media giornaliera dei contagi è di circa 40.

Nella distribuzione geografica, stando al bollettino dell'Asl, il maggior numero dei nuovi positivi è stato rilevato ad Arezzo, 14. Cinque casi a Castiglion Fiorentino e Cortona, Si registrano 4 casi nei comuni di Bibbiena e San Giovanni Valdarno, 3 casi a Capolona, Montevarchi, Pieve Santo Stefano, Terranuova Bracciolini. 2 casi a Bucine, Cavriglia, Poppi, Sansepolcro. Un caso ciascuno nei comuni di Anghiari, Castel San Niccolò, Lucignano, Marciano, Pratovecchio Stia.

Quanto ai ricoveri in ospedale, 59 i posti letto occupati nei reparti in bolla Covid mentre 10 i pazienti seguiti in Terapia Intensiva.

Le persone positive seguite a casa sono 639 sugli 890 positivi. In quarantena come contatti di casi oltre 2300 persone.

