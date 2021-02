Arezzo, la Fiera Antiquaria salta ancora e punta su marzo. I motivi dell'annullamento. La delusione del Comitato

Sonia Fardelli 05 febbraio 2021 a

a

a

La Fiera Antiquaria di febbraio non ci sarà. La decisione finale è scaturita nella riunione di ieri mattina nel palazzo di Poggio del Sole tra il prefetto di Arezzo, l'assessore Chierici ed il comandante della Polizia municipale Poponcini.

Troppi gli impedimenti previsti dal Dpcm, è stato riferito, per poter risolvere tutto nel giro di così breve tempo. "Per l'edizione di febbraio non ce la facciamo - dice l'assessore Chierici - ma siamo già al lavoro per marzo. Dobbiamo trovare una soluzione che vada bene per tutti: per gli espositori, per l'amministrazione comunale e per la prefettura che deve far rispettare le regole previste dal dpcm. Operazione impossibile per febbraio, ma che sarà invece fattibile per marzo." È già l’assessore Chierici dà qualche anticipazione a riguardo.

Arezzo, tentativo per salvare la Fiera Antiquaria di febbraio all'ultimo tuffo. Incontro con il Prefetto Anna Palombi

"Uno dei problemi più grandi - dice - è quello del distanziamento. Se prima in una piazza o in un strada mettevamo cinquanta espositori, adesso magari ne dobbiamo mettere la metà. Dobbiamo fare tutta una nuova planimetria. C'è da studiare un nuovo percorso per evitare assembramenti”. L'intenzione è comunque quella di mantenere una Fiera ad alti livelli con un buon numero di espositori.

Arezzo, richieste di suolo pubblico per bar e ristoranti: aumentate nel 2020. Novità in arrivo

" I 167 titolari di concessione - dice l’assessore Chierici - avranno il posto assicurato, vedremo poi quanti spuntisti potremo far entrare. L'intento è quello di accontentare più persone possibile. E non mi piace neanche sentire dire che ad Arezzo non c'è la volontà di fare la Fiera, mentre in altre città sono ripartiti. Il fatto è che la nostra è una grande fiera, la altre sono più piccole e magari più facili da adeguare alle nuove normative anti contagio. Prefettura, Comune e Polizia Municipale sono al lavoro per far ripartire la Fiera Antiquaria".

"Faremo di tutto per fare di nuovo la Fiera - rafforza il comandante dei Vigili Urbani Poponcini -. C'è da lavorare tanto per adeguarsi al nuovo dpcm, ma la volontà è quella di far ripartire tutto il comparto fiera”.

x 1 / 1

Delusi ed amareggiati per questo nuovo stop alla manifestazione sono però gli espositori. " Non ho parole - dice Michele Loi che fa parte anche del Comitato Antiquari Fiera di Arezzo -. Sembra che riguardo alla Fiera si sia formato un muro di gomma. Vorrei essere ad Arezzo di sabato per vedere dove sono gli assembramenti. L'ultima fiera antiquaria risale ad ottobre. Ed è stata una bella fiera, nel rispetto delle regole e con un buon giro di clienti. Poi più nulla. Lunedì riuniremo di nuovo il Comitato Antiquari per decidere come muoversi. Non vogliamo rischiare che neppure a marzo si faccia la fiera".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.