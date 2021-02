Arezzo, festa di compleanno con 55 persone nel locale: scatta la chiusura per cinque giorni e sanzione al titolare

Giovanna Belardi 06 febbraio 2021 a

Troppa gente nel locale, scattano controlli e provvedimenti. Sollevando le rimostranze dei titolari che si ritrovano a dover restare chiusi per cinque giorni, con tanto di fine settimana in mezzo, oltre a pagare la sanzione di 400 euro.

La minima prevista sulla base di quanto prescritto dalle norme collegate alle disposizioni del Dpcm ma comunque di questi tempi una spesa che non ci voleva.

E’ successo in un locale che si trova alla periferia di Arezzo e dove domenica il controllo della polizia municipale ha messo in evidenza che all’interno, sia al tavolo che in piedi, il numero delle persone non era adeguato a quanto previsto dalle regole sul distanziamento.

Fioccate le segnalazioni dei cittadini sono scattati i controlli delle forze dell’ordine.

Assembramenti o comunque gruppi di avventori sempre più nel mirino, fuori e dentro i locali, con cittadini detective che notano, annotano e quindi chiamano i rinforzi.

Come successo domenica pomeriggio, quando nel locale in questione è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per verificare se all’interno fosse stato rispettato il numero degli avventori consentiti. Gli agenti hanno effettuato il controllo, hanno riscontrato situazioni che non andavano e di conseguenza hanno redatto il verbale. Diverse decine di persone, sembra 55, riunite per un compleanno, con tavoli occupati da gruppi di conviventi e qualcuno che ballava anche se con regolare mascherina.

Alla fine, mettendo tutto insieme è scattato l’iter. Il controllo intorno alle 17, quindi un’ora prima della chiusura prevista per i locali.

Ma giusto in tempo perché inevitabilmente il provvedimento conseguente partisse. “Non si capisce per quale motivo una decisione così, non è giusto che se la prendano con noi – spiegano i titolari -. Dobbiamo restare chiusi da mercoledì per cinque giorni e quindi anche domenica non potremo aprire. Già che non si è lavorato in questo anno adesso c’è anche la chiusura. All’interno c’era una famiglia suddivisa in due tavoli proprio per osservare il distanziamento. E’ un vero peccato”.

A parte il caso del locale in questione sono in netto aumento le segnalazioni che arrivano ai centralini delle forze dell’ordine e che indicano in continuazione assembramenti o raggruppamenti.

Che siano lungo le strade o le piazze, ma in particolare in prossimità dei locali oppure al loro interno.

Segnalazioni che quando vengono fatte inevitabilmente fanno immediatamente scattare i controlli .

E di conseguenza, se saltano fuori le irregolarità, anche le sanzioni.

