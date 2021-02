Arezzo, donna di 94 anni accusa: "Mi hanno sottratto 800 mila euro dal conto". Chiesta condanna per i due ex uomini di fiducia

Luca Serafini 06 febbraio 2021 a

a

a

“Mi hanno preso 800 mila euro dal conto”. E’ il grido di una donna di 94 anni, che punta l’indice contro le due persone di fiducia che aveva accolto in casa come tuttofare. Un uomo, marito della dama di compagnia che assisteva l’anziana, ed il figlio. I due ora rischiano la condanna per appropriazione indebita e reati fiscali: avrebbero dirottato sui propri conti buona parte dei soldi della 94enne. Quattrocentomila euro per uno. Il pm Bernardo Albergotti ha chiesto un anno e tre mesi di reclusione a testa. E poi c’è tutto il capitolo, assai sostanzioso, relativo al risarcimento del danno. La vicenda ambientata ad Arezzo è stata messa a nudo davanti al giudice monocratico Stefano Cascone.

Arezzo, promotore finanziario brucia 350 mila euro dei clienti: evita processo e condanna con lavori di pubblica utilità

E lei, la signora Adriana B., pur costretta sulla sedia a rotelle, è andata a raccontare la sua disavventura in tribunale. Signora appartenente ad una famiglia in vista della città, era partita con un patrimonio di un paio di milioni che poco alla volta si è estinto. Fino a ritrovarsi con una miseria: 5 mila euro. Al suo fianco c’è l’avvocato Corrado Brilli, parte civile nel processo a C.D., 83 anni, e A.D., il figlio, 55. Sono difesi dall’avvocato Piero Melani Graverini. La storia tratteggiata nell’aula di tribunale racconta di un rapporto di familiarità che si stringe dapprima con la collaboratrice, poi con suo marito e con il figlio fino al punto di aprire loro la porta di casa. Una sorta di famiglia acquisita, per anni, sulla base di attività di vario tipo, commissioni, aiuti. E operazioni sul fronte bancario, nel quale C.D. è esperto essendo ex impiegato di un istituto di credito.

Tentano di truffare anziani con la scusa del vaccino: ecco cosa è accaduto

Un "consulente finanziario" utilissimo per amministrare il “tesoro” e sbrigare i vari adempimenti. Adriana B., tra l’altro, nel corso di questa nuova situazione ha visto anche accrescere il suo patrimonio in seguito alla morte della cognata, che viveva con lei, con eredità incamerata come da volontà espresse dalla defunta. Nel contesto della familiarità stretta con C.D e A.D. e della fiducia riposta in essi, Adriana affida loro la procura generale che consente di movimentare i suoi conti correnti. E si arriva al frangente clou, nel 2014, quando le capita di stare molto male. Va in ospedale e per poco non passa a miglior vita. In quei giorni, è emerso, padre e figlio avrebbero effettuato una serie di passaggi bancari concretizzando alla fine due bonifici sui rispettivi conti. In totale 840 mila euro provenienti dagli averi della novantenne, che tra l’altro si erano già assottigliati anno dopo anno.

Arezzo, violenta rapina in casa ad un anziano a Lucignano: carabinieri arrestano due donne e un uomo

Si arriva al 2016 quando la signora si accorge del problemino: il suo super conto è ridotto all’osso. Scattano le indagini. Si risale ai tuttofare di fiducia che a quel punto assumono altre sembianze, quelle dei traditori. Presunti. Perché hanno la loro linea difensiva: avrebbero restituito un po’ alla volta le somme. Subito allontanati, padre e figlio ora sono imputati ed eccoci allo sprint finale del processo. La requisitoria con le richieste di condanna, l’arringa difensiva. Si deve attendere solo l’11 marzo quando, dopo le repliche, il giudice Stefano Cascone emetterà il verdetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.