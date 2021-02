Calcio serie C, la dirigenza dell'Arezzo striglia la squadra in ritiro prima di Verona: "Combattete"

Federica Guerri 06 febbraio 2021 a

La squadra dell'Arezzo da giovedì è in ritiro a Coverciano e dopo l'incontro con Orgoglio Amaranto, nella stessa giornata, la proprietà ha raggiunto la truppa amaranto che agli ordini di Stellone sta preparando la sfida di domani (17.30) a Verona da cui è attesa l'agognata svolta per dare il la ad una cavalcata che possa portare alla salvezza.

Ma i primi a crederci devono essere gli amaranto stessi, per questo la società, al completo, si è recata a Coverciano per rivolgere un discorso motivazionale alla squadra.

L'Arezzo a picco si prepara a Coverciano e Orgoglio Amaranto fa appello all'appartenenza. La nuova battaglia

C'era il presidente Fabio Gentile, c'erano Francesco e Guglielmo Manzo, rispettivamente vice presidente e direttore generale, c'era l'ad Sabatino Selvaggio e ovviamente i direttori tecnici Roberto Muzzi e Vincenzo De Vito.

"Combattete con gli occhi cattivi e la rabbia dentro da qui alla fine e noi vi proteggeremo e vi difenderemo come dei figli - ha detto il dg Guglielmo Manzo cogliendo il fulcro della questione - Adesso, però, non ci sono più alibi".

Adesso c'è da mostrare ad una città intera il blasone del Cavallino.

"Volevamo essere presenti qui oggi per chiedervi di dare una svolta a questa stagione – ha detto Manzo – e vi chiediamo di mettere sul campo il 110% delle vostre forze per poter realizzare una bella scalata insieme, perché noi ci crediamo. Ve lo chiediamo a nome nostro e di una città intera, visto che proprio giovedì mattina abbiamo avuto un incontro molto positivo con Orgoglio Amaranto". E esorta: "Date il massimo".

Arezzo non c'è pace: sconfitto e in ritiro a Coverciano. La serie D è sempre più vicina

«Da 32 anni, siamo abituati a non mollare niente, nella vita e nel nostro lavoro", ha proseguito il Vice Presidente Francesco Manzo.

"E da 32 anni - continua - siamo addosso ai nostri obiettivi e li abbiamo sempre ottenuti. Vogliamo trasmettervi la nostra stessa voglia di vincere. Sappiamo che ce l’avete: dimostratelo".

E infine il presidente Gentile ha ribadito che questa squadra è l'inizio di un progetto duraturo. "Abbiamo un progetto a lungo termine e voi siete la base di questo progetto, dentro e fuori dal campo - ha concluso -. So benissimo che è un momento difficile, ma sono consapevole allo stesso tempo di avere una squadra e uno staff dall’alto valore morale e tecnico. Tutti insieme usciremo da questa situazione. Forza Arezzo!".

La squadra oggi partirà alla volta di Verona. Nella seduta di ieri mister Stellone ha diviso la squadra in due gruppi per un torello a ritmo alto durato circa venti minuti. Dopodiché si è passati ad un lavoro aerobico sotto la supervisione del professor Bulletti.

Nella parte centrale della seduta, Mister Stellone aiutato dallo staff, ha provato soprattutto i calci da fermo: calci d’angolo, punizioni e rigori. Nella parte finale dell’allenamento si è svolta la classica partitella a campo ridotto dalla durata di circa venti minuti.

La seduta è durata complessivamente due ore.

Domani rifinitura e poi partenza per Verona.

Per quanto riguarda la situazione infortuni, Carletti e Perez lavorano ancora a parte: Carletti è vicino al recupero e già ad inizio della prossima settimana può tornare in gruppo, mentre per Perez i tempi sono un po' più lunghi (ancora un'altra settimana prima di poterlo rivedere in campo).

Per quanto riguarda Cerci è completamente recuperato e sta lavorando in gruppo ormai da qualche giorno.



