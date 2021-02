Arezzo, "Maninpasta" apre in centro e ridà lavori a dieci dipendenti

Francesca Muzzi 07 febbraio 2021 a

“Maninpasta” arriva a Guido Monaco. Il nuovo locale dei fratelli Massimo e Roberto Lodovichi è stato inaugurato ieri, ma aprirà al pubblico da mercoledì 10 febbraio, andando a concretizzare un importante investimento nel centro storico cittadino e a lanciare un segnale positivo di ripresa in un momento particolarmente delicato per la ristorazione.

“Abbiamo solo voglia di guardare avanti - dice Roberto Lodovichi - In questo momento dove tutti stiamo soffrendo, noi del catering siamo fermi da un anno, abbiamo deciso comunque di lanciare questa nuova sfida”. “Maninpasta” doveva aprire a dicembre, “ma poi abbiamo deciso di posticipare a febbraio non appena abbiamo finito i lavori”. La scelta dei locali, che si affacciano sotto la Galleria Mori non è stata casuale: “Vogliamo cercare di ridare vita ad una zona importante del centro cittadino. Così come abbiamo fatto con Saione quando abbiamo aperto nel 2014”. Il nuovo locale ridarà lavoro anche ad una parte di dipendenti che sono in cassa integrazione. “Ne abbiamo circa venti e di questi una decina torneranno a lavorare. Non solo su Arezzo, ma anche al laboratorio di Monte San Savino”, dice ancora Roberto.

La proposta gastronomica sarà come sempre caratterizzata da una ricerca attenta nella scelta delle materie prime per valorizzare i prodotti Dop ed Igp della Toscana e le eccellenze italiane, con una particolare attenzione orientata verso le paste fresche e i relativi condimenti. Gli stessi arredi scelti per il locale richiamano la centralità della pasta che è rappresentata in colonne e rifiniture, affiancata però da un sobrio inno alla bellezza artistica della città con la riproduzione in due pareti di particolari di affreschi di Piero della Francesca. Il locale al momento rispetterà le limitazioni imposte dalle normative con la previsione di un servizio da asporto serale e con un nuovo format di catering “e-commerce” da cui poter ordinare nel sito maninpastaitaly.it.

