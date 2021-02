Arezzo, bengalese aggredito a Saione: il rivale lo ferisce all'orecchio con un coltello

07 febbraio 2021 a

Un trentenne bengalese è stato ferito da un connazionale con un coltello. E' successo ad Arezzo nel quartiere di Saione alle 17 di sabato 6 febbraio 2021. La vittima dell'aggressione ha riportato lesioni ad un orecchio. La Polizia Municipale sta svolgendo indagini. L'entità delle conseguenze fortunatamente è contenuta: dodici giorni di prognosi in base al referto dei sanitari. Sul posto è intervenuto il 118 dopo la richiesta di aiuto di un connazionale.

L'autore del gesto, che avrebbe agito alle spalle, non è stato ancora identificato. Anche i testimoni del fatto avvenuto in via Vezzosi sono tutti parte della comunità del Bangladesh. Si ignorano i motivi alla base della violenta lite. Si esclude che possa avere influito l'alcol. Alla base dissapori e ruggini per altre questioni da mettere a fuoco da parte degli inquirenti. Preoccupa il fatto che a Saione perdurino situazioni di questo tipo che rendono ancora non risolta la questione sicurezza.

La polizia municipale ha svolto come le altre forze dell'ordine serrate attività di controllo sabato sera nella città di Arezzo per evitare assembramenti, stante il grande flusso di persone in centro. E' stata fatta opera di dissuasione e non risultano verbali.

