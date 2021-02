Calcio serie C, l'allenatore dell'Arezzo Stellone dopo il pari di Verona: "Siamo vivi, ottima partita per ripartire con convinzione"

08 febbraio 2021 a

Il pareggio 1 a 1 in casa della Virtus Verona ha portato un pizzico di serenità all’interno dell’ambiente dell'Arezzo. La riprova arriva dalle parole di Roberto Stellone che a fine partita ha sottolineato un aspetto importantissimo: “Siamo vivi”.

Dopo quattro sconfitte consecutive, per il suo Arezzo è arrivato il primo punto “che ai fini della classifica serve ma soprattutto è molto importante per il morale”.

Un morale che grazie alla prestazione offerta in casa della rivelazione Virtus Verona inizia a crescere. La strada è ancora in salita e l’Arezzo deve migliorare sotto tutti i punti di vista anche perché “stiamo lavorando, non si possono ottenere subito i risultati” ricorda Stellone che in settimana ha ricevuto la visita dirigenza nei tre giorni di ritiro a Coverciano.

Per l’allenatore Stellone è stata “un’ottima partita sotto tanti aspetti”. Anche perché strappare un punto a questa Virtus Verona non è così facile. Il tecnico del Cavallino prosegue nell’analisi: “Abbiamo giocato contro una squadra che non ha mai perso in casa e che nelle ultime cinque partite ne ha vinte quattro e pareggiata una”.

Ma l’Arezzo è stata squadra determinata a voler invertire la rotta. “Dopo il vantaggio abbiamo addirittura sfiorato il raddoppio sempre nel primo tempo” ricorda con un pizzico d’orgoglio l’allenatore dei toscani per poi ammettere che “nella ripresa ci siamo abbassati ma ci sta considerando che gli avverarsi attaccavano con tanti uomini”.

Tesi confermata da Andrea Sbraga autore del gol (il primo in amaranto) che per un tempo ha fatto sognare: “La partita a tratti è stata anche brutta, molto fisica, su un campo stretto e pesante. Peccato il gol subito. Vuol dire che dovremo migliorare ancora l’attenzione in ogni fase del match. Però questo è un primo passo al quale dovremo farne seguire tanti altri”.

Tra questi evitare gol come quello incassato a Verona che per Stellone “è da rivedere anche perché dopo ci siamo spaventati”. Ma l’Arezzo non si è spento sul gol di Arma tanto che Stellone con un pizzico di rammarico ha sottolineato: “siamo ripartiti e nel finale potevamo anche cercare il gol vittoria”.



VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel 6; Mazzolo 5.5 (15’ st Manfrin 6), Pellacani 6, Visentin 6, Daffara 5.5; Delcarro 5 (1’ st Zarpellon 6), Bentivoglio 5 (15’ st De Rigo 6), Lonardi 6; Danti 5.5 (38’ st Danieli ng); Marcandella 5 (1’ st Arma 6.5) Pittarello 6.

A disp.: Chiesa, Sibi, Pessot, Cazzola, Paloka, Carlevaris, Bridi.

All.: Fresco 6.

AREZZO (4-3-3): Sala 6; Cherubin 6 (41’ st Ventola n.g.), Sbraga 6.5, Luciani 6.5, Pinna 6.5; Arini 6.5, Di Paolantonio 6.5 (35’ st Serrotti ng), Altobelli 6; Belloni 6 (25’ st Cutolo 6), Piu 5, Iacoponi 6.5.

A disp.: Melgrati, Karkalis, Kodr, Maggioni, Cerci, Benucci, Sussi, Zuppel, Di Grazia.

All. Stellone 6

ARBITRO Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 6.5.

MARCATORI: pt 21’ Sbraga, st 21' Arma

Note Ammoniti: Daffara, Pinna, Arma per gioco scorretto. Angoli: 4-3 per l’Arezzo. Recupero: 0’pt, 4’st. [/FORMAZ-A2]



L’Arezzo interrompe la serie negativa e porta via un punto dal campo della Virtus Verona. La squadra amaranto ha giocato meglio e prodotto di più nel primo tempo, i veneti hanno replicato nella ripresa.

Però, alla fine, un pizzico di rammarico nell’Arezzo è giustificato perché nel loro periodo d’oro del match avrebbero potuto concretizzare di più; così come nella ripresa avrebbero dovuto limitare maggiormente la reazione della Virtus.

L’allenatore Stellone ha atteso oltre la metà della ripresa per cambiare qualcosa ma i suoi da tempo stavano soffrendo.

In ogni caso può essere questo pareggio ottenuto contro una delle squadre più in forma del girone (veniva da quattro vittorie di fila) l’inizio di una nuova vita per l’Arezzo che è partito subito forte.

Stellone ha cambiato modulo optando per un 4-3-3 sporco visto che i due esterni offensivi non potevano esimersi dal tornare spesso in fase di copertura.

Però Iacoponi e Belloni hanno dimostrato di avere gamba e voglia di fare e ben presto hanno creato problemi per la difesa di casa. Peccato per loro sia spesso mancato il riferimento offensivo, Piu, preso tra i due centrali di casa.

L’Arezzo, zuccata di Sbraga di poco alta al 5’ ha fatto subito capire che era in partita e che a far punti ci teneva in modo particolare.

Intorno ad Arini è cresciuto il centrocampo che una volta recuperato il pallone trovava spesso il passaggio buono per i due esterni.

Il gol però è arrivato soltanto su azione d’angolo al minuto 21 procurato da un’azione insistita di Iacoponi.

Dall’angolo Di Paolantonio ha calibrato una traiettoria perfetta per l’inserimento di Sbraga che di testa ha infilato sotto la traversa.

L’Arezzo è in palla e potrebbe raddoppiare poco dopo con Pinna non ci fosse stato l’intervento importante del portiere Giacomel a mandare in angolo con l’aiuto del palo il tiro cross del terzino. Ancora Giacomel in due tempi sventa su Luciani prima di annotare una timida iniziativa dei locali.

Nella ripresa cambia tutto. Fresco manda dentro Zerpelloni e Arma: cross e testa per trovare il gol. Poi aggiunge anche Manfrin e De Rigo per una Virtus che cambia pelle e costringe sempre più indietro l’Arezzo.

In contropiede i toscani ci provano con le accelerazioni di Iacoponi ma al solito minuto 21 pareggiano i locali nel modo più scontato: cross di Manfrin e capocciata vincente di Arma.

Poi succede poco altro se non che la Virtus chiude in 10 per l’infortunio di Manfrin ma l’Arezzo non ne approfitta. Per ricominciare il pari esterno dà morale ma la salita è lunga e ripida.

Paolo Zanon

