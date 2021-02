Arezzo, la musica aretina piange la scomparsa di Schiaffino, Mario Detti, chitarrista di Soci

08 febbraio 2021 a

La musica aretina piange la scomparsa di Mario Detti, conosciuto come Schiaffino, chitarrista e maestro di musica. Una figura molto amata in Casentino. Classe 1937 è stato uno dei protagonisti del vivace movimento dei gruppi musicali, come orchestrale, e dei locali degli anni Settanta e oltre.

Molto bravo con lo strumento, cantante, è stato anche capace di trasferire agli allievi gli insegnamenti e la passione per le sette note, Schiaffino è legato anche al mitico locale K2, dancing di Soci che fu fondato insieme a Vito Corezzi nel 1970 ed ebbe grande fortuna. Successivamente diventò Manhattan.

La notizia della morte di Mario Detti ha suscitato commozione e tanti ricordi. Molti messaggi di cordoglio sui social alla famiglia e grande nostalgia per i tempi passati. Messaggi da molti musicisti nel gruppo facebook "Per amore della musica".

Detti lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati domani, martedì 9 febbraio, alle 15 nella chiesa di Soci.

