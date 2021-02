Arezzo, sedotto abbandonato e derubato dall'amica conosciuta sul sito web di incontri: lei sparisce con i soldi

08 febbraio 2021 a

Sedotto, abbandonato e derubato. Un imprenditore della Valtiberina è stato alleggerito di oltre duemila euro dalla giovane donna conosciuta sul web in un sito di incontri. L'ha ospitata per un periodo, poi lei se ne è andata portandosi via la somma di denaro. A seguito della denuncia presentata dall'uomo, dopo lunghe indagini, è stata identificata ma è irreperibile, probabilmente è tornata in Romania.

Sono stati i carabinieri della stazione di Pieve Santo Stefano a denunciare all'autorità giudiziaria di Arezzo per furto la donna, classe 1988, rumena. Correva l'anno 2019 quando si era trasferita in Valtiberina a casa dell'uomo di dieci anni più grande, conosciuto su un sito di incontri online.

Nel corso della convivenza la donna avrebbe derubato il convivente, sottraendogli 2.100 euro, per poi sparire nel nulla.

I militati dell'Arma hanno ripercorso i mesi di relazione tra i due, scoprendo che la donna aveva anche mentito sul proprio nome di battesimo. I Carabinieri sono riusciti a risalire al reale nominativo della donna perché tempo prima era stata fermata durante un servizio preventivo, da parte del Comando Stazione Carabinieri di Badia Tedalda, mentre era alla guida della macchina del proprio compagno.

Indagine chiusa. Ma lei non si trova più.



