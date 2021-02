Studenti umbri a scuola a Sansepolcro? Il sindaco Cornioli: "Decidano il Prefetto di Arezzo e il Presidente della Regione"

08 febbraio 2021 a

Il sindaco Cornioli è intervenuto riguardo alla questione degli studenti umbri che frequentano scuole a Sansepolcro. La questione è nata dal fatto che la provincia di Perugia è zona rossa e che quindi da quella zona arrivano gli studenti per frequentare gli istituti: "In seguito alle problematiche circa la frequenza di ragazzi provenienti dalla zona rossa istituita in Umbria - dice il primo cittadino biturgense - nelle scuole di Sansepolcro, nel rispetto del diritto all'istruzione e del diritto alla salute si informa la cittadinanza e le famiglie che la questione travalica l'ambito e la competenza del Comune: è necessario che a livello regionale siano date indicazioni chiare. Ho personalmente contattato e scritto sia il Prefetto di Arezzo che al presidente della Regione Toscana perchè ritengo indispensabile siano loro, come soggetti di livello superiore, a definire la questione. Appena sarà tutto definito, vi aggiornerò”.

