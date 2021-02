Arezzo, 57 nuovi contagi e ci sono quattro decessi. Due erano ospiti della Casa Pia

08 febbraio 2021 a

a

a

Ci sono quattro decessi e 57 nuovi casi nell'Aretino per i quali sono stati effettuati 365 tamponi. Le persone in carico sono 938. Si registrano 28 guarigioni. E' questa la situazione dalle ore 14 del 7 febbraio alle ore 14 dell'8 febbraio. I quattro deceduti sono un uomo di 86 anni, un uomo di 82 anni, un uomo di 68 anni e un uomo di 77 anni morti all'ospedale San Donato. Il 69enne e l'82enne erano ospiti della Casa Pia. Lunedì 8 febbraio, i quarantanove dipendenti rimasti operativi all’interno della Casa Pia si sono sottoposti in accordo con la Asl Toscana Sud-Est ai tamponi molecolari al drive-through di Indicatore con i risultati che saranno resi noti martedì 9 febbraio, mentre i quindici operatori socio-sanitari risultati positivi nei giorni scorsi sono tuttora in isolamento domiciliare in attesa di nuovi controlli. Questa la situazione Comune per Comune.

Arezzo, contagio in tribunale: cancelleria penale chiusa per Covid dopo casi positivi e personale in quarantena

Ad Arezzo sono 11 i nuovi casi, così come a San Giovanni Valdarno. A Cortona 7, 5 a Montevarchi, 4 a Sansepolcro, due a Bibbiena, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Poppi. Terranuova Bracciolini. Un caso a Bucine, Civitella, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, Monterchi, Pieve Santo Stefano e Subbiano. Sono 62 i ricoverati in bolla Covid, mentre 8 sono quelli in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono 938 di cui a domicilio 682.

Mencaroni sulla nuova zona rossa: "E' come togliere ossigeno a un malato terminale"

Il numero delle persone in quarantena è di 2447. La situazione nelle altre province: in quella senese 76 casi, in quella grossetana 21 casi. I ricoverati in bolla Covid all'ospedale di Grosseto sono 22, quelli in terapia intensiva 5. I guariti sono 24 in provincia di Siena e 12 in provincia di Grosseto.

In Umbria morte 647 persone nella seconda ondata del virus: più 755% rispetto ai primi mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.