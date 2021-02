Arezzo, anche gli storni si preparano per San Valentino: disegnano un cuore nel cielo della Valdichiana. La foto di Menci

09 febbraio 2021 a

Anche gli storni sembrano prepararsi per San Valentino. In cielo hanno disegnato un cuore in vista del 14 febbraio.

Il cielo è quello della Valdichiana, a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, e lo scatto fotografico è dell'ingegnere Mario Menci, appassionato di foto, ambiente e archeologia che sul suo profilo facebook posta immagini suggestive. Frutto di appostamenti, pazienza, estro e conoscenza.

In questi giorni Menci ha immortalato stormi di volatili che in volo assumono le forme più diverse. La nube di storni che raffigura un cuore è davvero molto particolare. La direzione di volo del folto gruppo di uccelli è verso sinistra, la punta dello stormo è in coda.

Originario dell'Eurasia e dell'Africa settentrionale, lo storno è molto presente dalle nostre parti sia nelle campagne che nelle città. Dannoso per gli effetti sulle colture e per gli escrementi.

Quando è in cielo spesso dà spettacolo, riunito in stormi che possono contare diverse centinaia di individui.

