Arezzo, pedone investito da auto sulla strada regionale 71 a Castiglion Fiorentino: trasportato a Siena

Un uomo di 69 anni è stato investito da un'auto lungo la strada regionale 71 a Castiglion Fiorentino. E' successo intorno alle 19 di oggi, martedì 9 febbraio 2021. La Sr 71 si conferma arteria molto pericolosa con un nuovo incidente grave nel giro di pochi giorni e sempre in prossimità di attraversamenti pedonali.

Arezzo, donna investita da auto a Castiglion Fiorentino mentre attraversa la regionale 71

Il pedone a quanto pare stava attraversando la strada in direzione del paese quando è stato urtato da una Fiat Punto condotta da una donna, anch'essa castiglionese. Luogo dell'investimento l'intersezione tra via Serristori (la strada che conduce alla Coop) e la regionale. Nell'impatto il 69enne ha riportato vari traumi. Era cosciente quando il 118 lo ha soccorso e trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castiglion Fiorentino per i rilievi e la Polizia Municipale per la viabilità.

