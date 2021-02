Arezzo, uccise il babbo a colpi di fucile: celebrata udienza per stabilire se Ciriello è ancora pericoloso, il giudice decide

09 febbraio 2021 a

Uccise il babbo a colpi di fucile, è in libertà vigilata nella Rems di Abbadia San Salvatore e ieri è comparso davanti al magistrato di sorveglianza di Siena, Maria Letizia Venturini, che deciderà il suo futuro. Giacomo Ciriello, 22 anni, conoscerà solo nei prossimi giorni il responso. Il giudice infatti si è riservato dopo l’udienza di ieri.

Video su questo argomento Ha ucciso il babbo, assolto: "Ora percorso per rientrare nella società" Luca Serafini

E’ vero, le relazioni sul ragazzo sono tutte positive: quella dell’Uepe (ufficio per l’esecuzione penale esterna), quella della struttura di Abbadia e quella dei carabinieri. Ma da qui a stabilire seduta stante che Giacomo non è più socialmente pericoloso per se stesso e per gli altri, ce ne corre.

Quindi il magistrato ha preso tempo, dopo aver ascoltato gli avvocati Stefano Del Corto e Tommaso Ceccarini, difensori di Ciriello, ed il pm. Anche Giacomo ha risposto al giudice che gli ha posto alcune domande. Nella Rems il 22enne studia per conseguire il diploma al Liceo, che frequenta in dad.

Il 26 febbraio 2017 in preda al raptus legato ad un “disturbo della personalità” imbracciò una doppietta trovata in casa e uccise il babbo, Raffaele Ciriello, 51 anni. Lo attese in cima alle scale del casolare di Lucignano in via dei Procacci, di ritorno dal bar. A cena avevano litigato. Poi Giacomo telefonò ai carabinieri. Nel processo celebrato ad Arezzo è stato assolto perché “totalmente incapace di intendere e volere al momento del fatto”. Stava male, ha stabilito la perizia. Infanzia difficile per la separazione dei genitori. E una vera patologia: vizio di mente. Niente condanna quindi, niente carcere. Misura di sicurezza nella Rems: struttura di cura e vigilanza che ha sostituito l’ospedale psichiatrico giudiziario.

Ora lo step di verifica: Giacomo è guarito? Può tornare a casa, libero come l’aria? Oppure no, deve proseguire cure farmacologiche e percorso ad Abbadia o in una comunità, magari con maggiori margini di movimento e azione? Lo sapremo nei prossimi giorni.



