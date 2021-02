Coronavirus ad Arezzo: ogni mese 25 morti e oltre 1.100 positivi. In totale 276 decessi e 12.594 contagiati

09 febbraio 2021 a

In undici mesi di pandemia ad Arezzo e provincia i morti sono stati 276 e i contagiati 12.594. Numeri considerevoli (fonte Regione Toscana), con un ritmo di 25 decessi al mese e oltre 1.100 infettati.

A livello Toscano le vittime sono state 4.360 e i positivi 139.564.

L'ultimo dato disponibile, quello di martedì 9 febbraio, parla di 453 nuovi casi e 27 decessi. Il bollettino della Asl Toscana Sud Est (Arezzo Siena Grosseto) ha evidenziato 27 infettati su 816 tamponi.

Le persone positive in carico restano sempre intorno a novecento: 901. Venticinque guarigioni e un decesso. Nella distribuzione dei casi sul territorio, ad Arezzo 7 positivi e 7 anche a Sansepolcro, 3 a Castel San Niccolò, 2 a Cortona e Montevarchi, 1 a Bibbiena, Chiusi della Verna, Foiano, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano.

Situazione ricoveri: 8 in Terapia Intensiva i posti letto occupati, 65 nei reparti della in bolla Covid. Le persone in cura domiciliare sono 649 e in quarantena come contatti di casi sono 2.473 aretini.

CASA PIA

Alla casa di riposo Fossombroni, comunica nota nota ci sono sette nuovi positivi tra il personale. Il numero è emerso dai tamponi molecolari effettuati lunedì 8 febbraio al drive-through di Indicatore ai 49 dipendenti rimasti operativi all’interno della Casa Pia, evidenziando il contagio anche da parte di due infermieri e di cinque operatori socio-sanitari.

I nuovi positivi al Covid19, già presi in carico dall’Unità Speciale di Continuità Assistenziale, sono attualmente in isolamento domiciliare e vanno ad aggiungersi ai 15 colleghi già risultati affetti dal virus nei giorni scorsi, portando così a 22 il numero totale dei dipendenti contagiati.

Alla Casa Pia in questi giorni si sono verificati alcuni decessi: lunedì 8 è stata data notizia della morte di due ospiti di 69 e 82 anni che erano ricoverati al San Donato. Domenica 7 febbraio era morto un 84enne. Il contagio era arrivato a colpire 46 dei 78 ospiti.

