Arezzo, da giovedì 11 febbraio al centro affari vaccini per gli Under 55: chi lo può fare e come prenotarsi

Da giovedì 11 febbraio comincia la vaccinazione di massa. Alle ore 14.30, al Centro Affari, il primo scaglione di Under 55 che rientrano nelle categorie insegnanti e forze dell’ordine e che già da ieri hanno potuto effettuare la prenotazione sul sito della Regione Toscana. Saranno vaccinate con l’AstraZeneca. La prima fornitura è arrivata ieri a Grosseto: 3400 dosi per tutta la Asl Sud Est. Ad Arezzo ne sono toccate 1300. La prima tranche della campagna di vaccinazione durerà fino a domenica 14 febbraio.

Per il momento solo al Centro Affari, poi quando la fornitura di vaccini lo consentirà saranno aperti altri punti nelle zone: Monte San Savino, Bibbiena e Sansepolcro. Le categorie che potranno prenotarsi in questa prima finestra di quattro giorni (con soggetti tra i 18 e i 55 anni compiuti), in considerazione della fornitura prevista, sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; Forze armate e di Polizia (Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizie Locali, etc.). Con le prossime forniture settimanali si aprirà anche alle altre categorie, che rientrano sempre in questa fase e in merito alle quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale.

Al Centro Affari potranno essere eseguiti circa 800 vaccini al giorno. Nei box dove verranno svolti ci saranno medici, infermieri e personale Oss che vigileranno sul paziente subito dopo che ha fatto il vaccino. Tempo di osservazione circa un quarto d’ora. Contemporaneamente sono arrivate, sempre ieri, le nuove forniture di fiale del vaccino anti-covid Pfizer-Biontech: 2340 ad Arezzo. Ad oggi le persone vaccinate in provincia di Arezzo sono 6235 (1337 ospiti Rsa e 4898 operatori sanitari).

Accanto alla somministrazione della prima dose prosegue anche la campagna di vaccinazione con la seconda dose. In tutta la Ausl Tse sono 10369 coloro che hanno completato il percorso vaccinale (4377 ad Arezzo, 3117 a Siena e 2875 a Grosseto), di questi 2469 sono ospiti delle RSA. Capitolo Over 80. Qua la procedura spetta non più alla Asl, ma al medico di famiglia che dovrà somministrare il vaccino ai suoi pazienti. C’è ancora un po’ di confusione, perché i medici di famiglia si sono ritrovati a dovere rispondere alle tantissime telefonate dei loro pazienti che chiedevano spiegazioni e alcuni si volevano anche prenotare e il da farsi, materialmente, per compiere la vaccinazione. A cominciare dalle agende sulle quali devono essere segnati i nomi dei pazienti da vaccinare.

Riepilogando: le persone con più di 80 anni saranno contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà loro il giorno e il luogo della vaccinazione. Per chi è impossibilitato a muoversi la vaccinazione sarà effettuata al domicilio. Il medico poi una volta completata l’agenda che però ancora non c’è materialmente, la invia alla Asl e da questi alla farmacia dove il medico potrà ritirare i vaccini prenotati. Dal momento del ritiro ci sono 6 ore di tempo per effettuare la somministrazione. “Ma ancora ci sono dei passaggi da mettere a punto”, sottolineano i medici di famiglia che si raccomandano anche con i propri assistiti: “di non telefonare per sollecitare la vaccinazione o per conoscere la data dell’appuntamento. Questa telefonata oltre che inutile per le motivazioni di cui sopra complicherebbe oltremodo la normale gestione delle telefonate sia per segreterie degli studi che per il telefono del singolo medico così da rendere difficoltosa la normale assistenza ai cittadini, come ad esempio la richiesta di farmaci o di visite”.

