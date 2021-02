Arezzo, il cliente assiduo frequentatore del bar era anche ladro e rubava i soldi in cassa: smascherato a Sansepolcro

11 febbraio 2021 a

Il cliente assiduo frequentatore del bar era anche il ladro che prelevava soldi dal registratore di cassa. E' stato scoperto e denunciato per furto a Sansepolcro. L'uomo, un cinquantenne, approfittava della distrazione della barista per arraffare il bottino. Con numerosi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, di professione operaio e con il vizio del gioco, ha messo a segno due colpi nel giro della stessa settimana.

Frequentatore di un bar della zona, il cinquantenne stazionava al suo interno nell’attesa che la barista venisse distratta dall’arrivo di un altro cliente, poi con tutta disinvoltura si portava presso il registratore di cassa e ne sottraeva il contenuto.

La segnalazione del primo furto è arrivata ai Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro che hanno avviato nelle immediatezze un’attività investigativa mirata a individuare il responsabile. Quando è poi avvenuto il secondo furto i Carabinieri, che avevano già sospetti sull’identità dell'uomo, si sono recati a casa sua ed hanno eseguito un’accurata perquisizione personale che gli ha consentito di individuare buona parte della refurtiva.

L’uomo nel commettere il reato di furto aggravato, con denuncia all'autorità giudiziaria di Arezzo, ha inoltre violato la misura di prevenzione dell’avviso orale cui era sottoposto e chi gli era stata erogata qualche mese prima, per altri episodi, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Sansepolcro.

