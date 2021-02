Arezzo, matrimonio con imprevisto a Sansepolcro: si stacca pietra dal Palazzo Pretorio e colpisce la testimone di nozze

Davide Gambacci 11 febbraio 2021 a

Testimone di nozze colpita alla testa da un pezzo di pietra che si è staccato dall’arco di Palazzo Pretorio a Sansepolcro. È stato necessario l’intervento del personale medico del 118 che ha accompagnato la donna, di mezz’età, al pronto soccorso dell’ospedale della Valtiberina: ferita lacero contusa al cranio riporta il referto con dieci giorni di prognosi.

Attimi di paura ieri attorno alle 13 quando dalla sede comunale stava per uscire una coppia di giovani sposi che aveva appena celebrato il rito civile nella sala del consiglio: proprio in quel momento, però, da uno degli archi di Palazzo Pretorio - quelli che si affacciano su via Giacomo Matteotti - si sono staccati alcuni frammenti di pietra di qualche centimetro, ma da un’altezza di circa quattro metri, che componevano il cornicione.

Uno di questi ha colpito la donna, professionista biturgense, proprio al capo procurandole una ferita con conseguente sanguinamento. Stupore tra gli altri invitati, ovviamente un numero ridotto proprio a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, che hanno prestato i primi soccorsi per poi digitare il 118. L’area è stata prontamente transennata dagli operai del Comune di Sansepolcro e per questa mattina sono previste indagini più approfondite richieste proprio dall’ufficio lavori pubblici: sarà incaricata una ditta che con un cestello verificherà la stabilità del cornicione, il quale a vista non presenta lesioni. Il referto e i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale biturgense.

Palazzo Pretorio, infatti, non è di proprietà comunale bensì di un ente terzo che a questo punto – in caso di reale necessità – dovrà provvedere alla messa in sicurezza. Episodio senza dubbio spiacevole che oltretutto si è presentato al termine di un matrimonio: non è però la prima volta che si verificano situazioni di questo tipo. Una delle cause principali, a dire di qualcuno, sono sicuramente gli agenti atmosferici che nel tempo provocato l’usura dei cornicioni realizzati per lo più con pietra arenaria; solamente qualche settimana prima si era verificato un distacco analogo dalla faccia della Cattedrale.

