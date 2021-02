E45, auto danneggiate per le buche tra Pieve Santo Stefano e il confine con l'Emilia Romagna

11 febbraio 2021 a

a

a

Pneumatici di una decina di auto danneggiati dalle buche venutesi a creare lungo la E45. E' un primo bilancio della difficile giornata di martedì 10 gennaio lungo la grande arteria di comunicazione, tra lo svincolo di Pieve Santo Stefano e il confine con l'Emilia Romagna, un tratto che include anche i viadotti Puleto e Tevere IV. Numerosi i danni lamentati dagli automobilisti e le segnalazioni giunte alle sottosezioni della Polizia Stradale di Bagno di Romagna e Città di Castello che si dividono la competenza lungo quei chilometri. Sono subito intervenute le squadre di Anas. Una giornata no per la circolazione in superstrada, resa ancor più complicata dall'assenza di viabilità alternativa lungo quel tratto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.