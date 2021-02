E45 disastrata: la Procura di Arezzo vigila, Anas ripara i crateri sulla strada, sit in del comitato con lo scheletro

Davide Gambacci 12 febbraio 2021 a

a

a

Buche e asfalto saltato sono sotto la lente della Procura di Arezzo. Le tante fotografie delle condizioni disastrate della E45, in particolare il tratto compreso tra Pieve Santo Stefano e Canili di Verghereto, sono al vaglio della magistratura che a più riprese si è occupata della grande arteria. Nessun fascicolo è stato aperto, almeno fino a ieri, ma la situazione è attenzionata dal Procuratore Roberto Rossi, lo stesso pm che si è occupato del viadotto Puleto nel gennaio del 2019, con il sequestro che scattò per rischio crollo, e il rinvio a giudizio di alcuni dirigenti di Anas del compartimento di Firenze per omessa manutenzione.

La situazione che si è presentata in E45 mercoledì è stata davvero critica: decine le auto che si sono ritrovate con gli pneumatici squarciati e i cerchioni piegati; il maltempo, aggiunto alla scarsa manutenzione del tratto, ha aggravato la situazione causando dei veri e propri crateri. Lunghe code si sono formate sopra i viadotti, mentre il personale di Anas tentava di tamponare le buche sotto una pioggia battente; veicoli a passo d’uomo e talvolta pure scortati per moderare la velocità. Una situazione complessa e pure pericolosa nel tratto che interessa i viadotti Tevere IV e Puleto, privo di viabilità alternativa essendo la Tiberina 3Bis interrotta da due decenni. Si vocifera di possibili esposti, ma non ne sono stati depositati.

Di certo la procura rivolge di nuovo un occhio su questo tratto di strada. Nuove restrizioni a scopo prudenziale e la chiusura del tratto sono al momento solamente ipotesi. Non è da escludere che la procura possa affidarsi a tecnici per redigere una nuova perizia valutando il rischio e il grado di pericolosità. Varie le segnalazioni pervenute, nessun atto formale. Sia sul Puleto che nel Tevere IV si viaggia solamente in una corsia di marcia: quella di sorpasso in direzione Ravenna; normale senso di marcia verso la Capitale. Restano attivi anche i limiti di velocità che non sempre vengono rispettati, poiché in presenza di cantiere e restringimento della carreggiata non è consentito superare i 50 chilometri orari.

La pericolosità e le condizioni della E45 sono state al centro dell’attenzione di una giornata nera: la paura sta ora nel weekend quando è prevista neve, tenendo conto che siamo ad una quota di poco inferiore ai mille metri sul livello del mare. Procura, quindi, da una parte che visiona l’evolversi della situazione e che potrebbe sfociare verso l’apertura di un nuovo fascicolo inizialmente contro ignoti ma dall’altra c’è il comitato. E45 punto 2, con in testa l’umbro Gianluca Cirignoni, ieri mattina ha organizzato un sit-in di protesta proprio nel tratto appenninico dell’arteria portando con sé la mascotte soprannominata “il professor Scheletroni”. Bandiere tricolori al vento ma un chiaro messaggio anche al Governo Nazionale. “Gli scriveremo formalmente perché questo tratto della E45 è davvero la porta dell’inferno stradale: il peggiore d’Italia”. Cirignoni, portavoce del comitato E45 punto 2, era accompagnato da altri due attivisti: Valter Canicchi ed Omero Tontini.

“Qua vengono buttati milioni in continuazione, senza risolvere il problema – aggiunge Cirignoni – daremo il via ad una nuova iniziativa e scriveremo al prossimo presidente del consiglio ma anche ai Governatori di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna oltre al Presidente della Repubblica dove sottolineeremo come questo piccolo tratto sia pieno di opere inconcluse e soldi spesi in lavori che non finiscono mai. La cosa che ci rammarica, poi, è il fatto che hanno strappato il nostro gilet giallo da sotto il cavalcavia: era divenuto un simbolo e chiedevamo solo una strada percorribile e sicura”.

INTERVENTO URGENTE

Mezzi di Anas nel ruolo di "safety car" per buona parte della giornata sia nel versante toscano che romagnolo del tratto appenninico della E45. Nel momento in cui il meteo lo ha permesso, il personale Anas è entrato in azione anticipando a ieri i lavori di risanamento della pavimentazione che erano programmati per il 22 febbraio; saranno ultimati entro 10 giorni. Fresato lo strato della vecchia pavimentazione e nuovo manto. Da Anas spiegano che si è verificato un repentino deterioramento del piano viabile perché il tratto è interessato dal cantiere del viadotto Tevere IV con circolazione regolata a doppio senso su una carreggiata e conseguente sollecitazione della strada anche in considerazione degli importanti volumi di traffico pesante. Inoltre i fenomeni atmosferici invernali e l’uso di disgelanti e lame sgombraneve, hanno deteriorato la pavimentazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.