Arezzo, la zona arancione cancella San Valentino. I ristoratori: "E' un disastro"

13 febbraio 2021 a

a

a

“Un disastro”, così il presidente dell’associazione ristoratori di Confcommercio, Federico Vestri, commenta la decisione sul ritorno da domenica 14 febbraio della zona arancione. “Era tutto pronto nei ristoranti per i pranzi di San Valentino e invece questi saranno chiusi, come da decreto. Le prenotazioni annullate, le scorte da buttare via. Forse qualcosa si salverà con l’asporto”.

Arezzo, richieste di suolo pubblico per bar e ristoranti: aumentate nel 2020. Novità in arrivo

La zona arancione costringe alla serrata i ristoranti nel giorno del tutto esaurito. Niente pranzo e coloro che ormai avevano preparato menu, costretti a fare marcia indietro. “E’ un disastro - continua ancora il presidente Vestri - Speravamo che la zona arancione partisse da lunedì e invece parte da domani. Non si rendono conto di ciò che rappresenta per il lavoro dei ristoranti che da qualche settimana avevano ricominciato a marciare. Ciò significa avere giancenze dentro il magazzino che andranno eliminate e annullare completamente tutte le prenotazioni del pranzo di San Valentino”.

Arezzo, apre ristorante giapponese in Piazza Grande. Il titolare: "Investo per non sparire"

“Una ricaduta incredibile - continua Vestri - Praticamente domani si perderà il cento per cento del fatturato. I ristoratori cercheranno di rimediare con l’asporto, ma si potrà riprendere il 20 per cento. E’ come bloccare una macchina in salita. Sarà dura ripartire”. Provano invece a chiedere un intervento urgente i Ristoratori della Toscana per aprire domani. “Riteniamo uno sfregio al lavoro e ai sacrifici - scrivono in una lettera indirizzata alla Regione e al Comune di Firenze - il fare chiudere i ristoranti la domenica di San Valentino in un giorno sul quale tanti imprenditori hanno fatto affidamento per salvare una settimana di lavoro. Siamo consapevoli che in un giorno non si risolvono i nostri problemi, ma consentire ai ristoranti di aprire per il pranzo del 14 febbraio, sarebbe stato un bel segnale di cambiamento, oltre che di speranza. Nei ristoranti distanziati e in sicurezza, avrebbero potuto consumare il pranzo in tutta tranquillità, coppie e famiglie”.

Arezzo, zona arancione in arrivo dal 14 febbraio con beffa per i ristoratori: c'era il tutto esaurito per San Valentino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.