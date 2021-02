Arezzo, falso addetto alla manutenzione della caldaia deruba in casa anziana del Casentino: smascherato dopo mesi

13 febbraio 2021 a

Anziana derubata dal falso tecnico della manutenzione per la caldaia. La notizia arriva dal Casentino, L'autore del furto è stato individuato a mesi di distanza dal fatto. Era marzo 2020, in pieno primo lockdown da Covid, a Pratovecchio Stia. Una signora di 87 anni ebbe la visita a casa di un sedicente tecnico, manutentore di caldaie.

La “nonnina”, fidandosi del fare gentile e professionale di un uomo, tra i 30 e i 35 anni lo fece accomodare in casa fornendogli, come da sua richiesta, il libretto di manutenzione della caldaia e le ultime bollette del gas. Quindi, mentre si faceva mostrare il luogo dove era la caldaia, approfittando di un momento di distrazione della donna, lo sconosciuto entrò nella camera da letto e asportò il poco denaro contante che l'anziana custodiva in casa per le spese necessarie in quei duri giorni di chiusura totale delle attività.

Dopo il fantomatico controllo della caldaia, la ” si accorse dell’ammanco e allertò i Carabinieri della Stazione di Pratovecchio Stia, denunciando l’accaduto. Indagini tutte in salita per l’assenza di testimoni e la rapida successione degli eventi. Solo una descrizione: un uomo, discretamente giovane, tra i 30 e i 35 anni.

Alcuni vicini, le cui informazioni venivano acquisite dai Carabinieri, avevano però notato allontanarsi, in quelle circostanze temporali, una Fiat Punto mai vista prima nei pressi della residenza della signora. Gli investigatori quindi della Stazione di Pratovecchio Stia, ricevendo nei mesi successivi una segnalazione dei colleghi di Cesena circa l’identificazione di un uomo che a bordo di una Fiat Punto si aggirava con fare sospetto in quel territorio, nel medesimo periodo in cui l’anziana aveva subito il furto e aveva a proprio carico svariati precedenti per furti e truffe commesse con il modus operandi del falso tecnico di caldaie, hanno deciso di approfondire e ricollegare il soggetto ai fatti accaduti in Casentino.

E' emerso che l'individuo viaggiava proprio a bordo di una Fiat Punto. Sottoposta la foto all’anziana, senza ombra di dubbio il finto tecnico manutentore è stato riconosciuto da quest’ultima. E' un 34enne di etnia rom, con precedenti di polizia, anagraficamente residente a Brescia ma di fatto autore di malefatte in diversi territori, compresi quello casentinese e limitrofi. A suo carico, al momento, una denuncia per furto in abitazione e la proposta per il foglio di via obbligatorio dal comune di Pratovecchio Stia quale misura di prevenzione.

I carabinieri della compagnia di Bibbiena sottolineano l'importanza delle informazioni riferite ai carabinieri di movimenti sospetti e dettagli che possono alla fine risultare determinanti nella risoluzione di casi.

