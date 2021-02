Arezzo, risale il numero dei contagiati Covid: 49. Morto un altro ospite della casa di riposo Fossombroni

13 febbraio 2021 a

a

a

Risale il numero dei nuovi positivi al Covid in provincia di Arezzo: 49 dalle 14 di venerdì 12 febbraio alle 14 di oggi sabato 13 febbraio. Nei giorni scorsi erano stati 36 ieri e 39 giovedì. Il 10 febbraio 53. I contagiati sono emersi dai 663 tamponi effettuati. Sono 914 le persone infettate dal Coronavirus nel territorio aretino. I guariti 17 e purtroppo si registra un altro deceduto. E' un uomo di 68 anni che era ricoverato al San Donato.

La persona deceduta proviene dalla Casa di Riposo “Fossombroni”, l’istituto cittadino che nei giorni scorsi ha registrato altri morti. L'uomo era affetto da patologie pregresse.

In ospedale i ricoverati in bolla Covid sono 58 e in terapia intensiva i posti occupati sono 9. Dei 914 attualmente positivi ce ne sono 660 in cura domiciliare e 2.507 sono le persone in quarantena come contatti di casi.

Nella distribuzione sul territorio dei nuovi49 casi, spiccano i 20 contagiati nel comune di Arezzo. Così negli altri comuni: Anghiari 2, Badia Tedalda 1, Bucine 3, Castel San Niccolò 1, Castelfranco Piandiscò 1, Cortona 6, Loro Ciuffenna 1, Monte San Savino 1, Montevarchi 2, Pieve Santo Stefano 2, San Giovanni 2, Sansepolcro 6, Subbiano 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.