Covdi Arezzo, un'altra vittima alla Casa Pia: morto un uomo di 68 anni. Tre casi di variante inglese e brasiliana

La Casa Pia di Arezzo piange un’altra vittima, un aretino di 68 anni affetto da altre patologie che era risultato positivo al Covid. Il decesso dell’uomo, ospite della struttura di assistenza, è avvenuto venerdì 12 febbraio all’ospedale San Donato dove si trovava ricoverato. Sono cinque i decessi di ospiti della struttura aretina trovati positivi al Coronavirus.

Intanto continua il monitoraggio della casa di riposo. Sono stati trasferiti nelle strutture di cure intermedie della Asl Toscana Sud Est anche gli ultimi sei ospiti risultati contagiati dal virus, secondo quanto accertato dopo l’esame con i tamponi molecolari effettuato venerdì 5 febbraio, che negli ultimi giorni avevano alloggiato nel reparto Covid allestito all’interno della stessa casa di riposo, seguiti dai medici e dagli infermieri dell’Usca, l’Unità speciale di continuità assistenziale della Asl, in collaborazione con il personale socio-sanitario dell’istituto. Al momento, all’interno della Casa Pia si trovano 32 ospiti che sono risultati negativi al Covid.

Per quanto riguarda la presenza accertata nel territorio aretino di due casi di variante inglese questi restano ricoverati, mentre il paziente risultato positivo alla variante brasiliana, viste le sue condizioni, ha potuto fare ritorno al proprio domicilio dove si trova in isolamento. Secondo il bollettino che quotidianamente viene diramato dalla Asl Toscana Sud Est e che fotografa giorno dopo giorno l’andamento della pandemia sul territorio aretino, sono 49 i nuovi casi di positività al Covid accertati tra venerdì e sabato dopo che sono stati eseguiti 663 tamponi: per quanto riguarda la collocazione geografica sono 20 i nuovi casi accertati ad Arezzo, sei a Cortona e Sansepolcro, tre a Bucine, due ad Anghiari, Montevarchi, Pieve Santo Stefano e San Giovanni Valdarno. Singoli casi sono stati nelle ventiquattro ore comprese tra venerdì e sabato a Badia Tedalda, Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, Monte San Savino e Subbiano. All’ospedale San Donato di Arezzo sono 58 i ricoverati nell’area degenza Covid, nove i pazienti in terapia intensiva.

