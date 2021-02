Arezzo, Aretino dell'Anno 2020: consegnati i premi. Il vincitore Franceschetti: "Tempi dannati ma un giorno li benediremo"

Luca Serafini 14 febbraio 2021 a

“Un anno dannato, è vero, ma che un giorno, nel tempo, potremo definire benedetto”. Non poteva scegliere parole migliori il professor Andrea Franceschetti, Aretino dell’Anno 2020, nel ritirare il premio tributatogli dai lettori del Corriere di Arezzo sull’onda di migliaia di consensi. Parole di speranza, di prospettiva, di futuro quelle pronunciate dal vincitore della decima edizione dell’iniziativa del nostro giornale. “Il prof che tutti vorrebbero in cattedra” sta scritto nella targa.

Un insegnante che vive quotidianamente lo smarrimento dei nostri giovani e si adopera con passione e creatività per educarli, istruirli, guidarli. Dalla sofferenza della pandemia il seme del cambiamento: lo sprone a tirare fuori il meglio da noi stessi e dalle nostre comunità. Sintesi di tutto questo, il video “Ma tu Maturità”, brano rap con i suoi studenti, piaciuto anche a Mattarella e virale sul web.

La Casa dell’Energia ieri mattina è stato il luogo ideale per la consegna del premio al vulcanico prof della Valtiberina (giornalista, scrittore, ex amministratore) capace di coniugare didattica, conoscenza, social e linguaggi giovanili. Con lui hanno ricevuto il riconoscimento gli altri protagonisti della consultazione popolare del Corriere, una cavalcata a suon di e-mail e clic sul sito web, andata avanti per tutto lo scorso dicembre.

Clima cordiale, distanziamento rigoroso, niente strette di mano ma sincere “gomitate”. Alla ex Bastanzetti hanno ricevuto la targa Giovanni Grasso, presidente delle Professioni Infermieristiche (2°) e Luca Benvenuti (3°), il manager di Chimet e Unoaerre, in questa occasione premiato per i successi del Circolo Tennis Giotto. E poi i premiati speciali: il dottor Danilo Tacconi, primario di Malattie infetive da un anno nella trincea sanitaria del Covid a curare pazienti e a difendere vite, e le splendide sorelle Letizia e Ginevra Bindi, ginnaste di grazia e tenacia uniche.

“In un anno così difficile” ha detto il professor Franceschetti “l’iniziativa del Corriere è riuscita a creare una sinergia tra mondi importanti come sanità, scuola, sport, sociale, tenuti insieme, e qui aggiungo la quinta ‘esse’, dalla sensibilità che caratterizza il lavoro di questo giornale”. Franceschetti ha ringraziato il Corriere, il territorio aretino, la sua Valtiberina dove vive e insegna al Liceo Città di Piero a Sansepolcro (italiano e latino). E ha individuato nel tormento collettivo del 2020 le basi per un domani migliore, di consapevolezza e convinzione. Lo stesso spirito con cui il Corriere ha voluto mantenere l’Aretino dell’Anno anche ai tempi della pandemia: perché è nei momenti avversi che escono fuori le qualità.

I premiati hanno espresso soddisfazione e gratitudine, qualificando il premio come un successo “di squadra”. Giovanni Grasso, votatissimo, ha condiviso il riconoscimento con “medici, infermieri, personale socio sanitario e addetti alla sanificazione, che si adoperano con senso di responsabilità e abnegazione”. Luca Benvenuti ha esteso il riconoscimento a “tutta la squadra del Giotto e all’intero sport aretino” che stringe i denti. E il dottor Danilo Tacconi, commosso, per quanto figura solida, carismatica e di riferimento per gli aretini, ha ritirato la targa sentendola come tributo a tutta la categoria di chi si batte contro il virus. “La guerra non è ancora vinta”.

Una cerimonia densa di riflessioni e di emozioni nella bella Casa dell’Energia, che Fabio Mori ha aperto al Corriere e agli ospiti con cordialità. Poi tutti di nuovo al proprio lavoro. Il Corriere a raccontare cronache e storie aretine. Con gli occhi spalancati e curiosi, come quelli vivaci e vincenti di Ginevra e Letizia Bindi, ginnaste e campionesse nel superare certi ostacoli che la vita riserva. Un giorno benediremo anche questi tempi dannati.

