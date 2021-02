Aretino dell'Anno 2020: dalle sorelle Bindi (ginnastica) e Benvenuti (Tennis Giotto) esempi virtuosi per lo sport

14 febbraio 2021 a

Campionesse di vita e di sport. Letizia e Ginevra Bindi, sorelle ginnaste unite quotidianamente da un sincero legame utile a superare gli ostacoli della vita quotidiana. Sono state premiate con un riconoscimento speciale nell'ambito dell'iniziativa Aretino dell'Anno 2020.

LETIZIA E GINEVRA BINDI

Giovanissime, le atlete, hanno dimostrato tenacia sia in pedana che fuori. Le due sportive del gruppo Giuseppe Falciai condividono la passione per la ginnastica ritmica e stanno crescendo in palestra coltivando i valori della lealtà sportiva.

Ginevra all’età di 9 anni ha conquistato il titolo di campionessa italiana al corpo libero e sta proseguendo il suo percorso di crescita sportiva, salendo sui podi di tutta Italia.

Al suo fianco c’è la sorella Letizia che continua a coltivare il sogno da ginnasta nonostante un inaspettato stop arrivato nel 2020 dopo un problema di salute che si è manifestato proprio durante un allenamento in palestra dove, però, la piccola atleta è voluta tornare ad allenarsi, riuscendo a superare le difficoltà che la vita le ha messo di fronte. Una coppia di campionesse, bell’esempio di umiltà, determinazione, tenacia e capacità.

Doti che Letizia e Ginevra riescono a mettere in pratica sia in pedana che a scuola. Ieri, con il sorriso, le due piccole atlete hanno ritirato il premio speciale Aretino dell’Anno dichiarandosi “soddisfatte e contente per il prestigioso e inaspettato riconoscimento”.

LUCA BENVENUTI

“Onorato e orgoglioso”. Luca Benvenuti, presidente del Circolo Tennis Giotto è tornato sul podio dell’Aretino dell’Anno dopo alcuni anni e questo la dice lunga del valore del personaggio e del team che ha al suo fianco. “Sono orgoglioso di portare avanti questa associazione che per fortuna, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, è riuscita a rimanere attiva sotto l’aspetto sportivo”. Un lavoro mirato sulla qualità.

Aretino dell'Anno 2020, dottor Tacconi e Grasso premiati: "Dedica a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari. Vincere la guerra al virus"

“Siamo risultati il quindicesimo circolo in Italia nella graduatoria Fit, che tiene conto di molti parametri, e questo è un risultato che ci gratifica perchè dietro c’è un grande lavoro. E poi al di là dell’aspetto sportivo per noi è molto importante la socialità”.

Luca Benvenuti ha aggiunto: “In una situazione di questo tipo, portare avanti con attenzione e sicurezza le attività per i bambini in un perimetro sicuro, nell’ambito di uno sport individuale, con distanziamento, richiede estremo sacrificio ma le finalità associative, di socialità e anche benefiche sono l’anima del Circolo Tennis Giotto”.

Benvenuti ha ringraziato il Corriere a nome del Consiglio di amministrazione del club. Ha anche interpretato il premio come terzo classificato all’Aretino dell’Anno come riconoscimento per tutto il movimento sportivo aretino che in larga parte soffre per le restrizioni che da mesi riducono e in molti casi bloccano totalmente le attività.

Una fase di massima sofferenza che, si spera, possa gradualmente allentarsi per un graduale ritorno nei luoghi del territorio dove si fa sport anche ai livelli giovanili e amatoriali. Il presidente del Circolo Tennis Giotto è molto conosciuto in città anche nella sua veste professionale di amministratore dei colossi industriali Chimet e Unoaerre, eccellenze produttive aretine nel mondo.

