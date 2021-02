Candidato a sindaco, a Civitella il centrosinistra punta su Andrea Tavarnesi

14 febbraio 2021 a

A Civitella in Val di Chiana il centrosinistra ha già il suo candidato a sindaco. La coalizione "Solidarietà e progresso" ha scelto Andrea Tavarnesi, attuale assessore della Giunta Menchetti, per la corsa delle prossime elezioni comunali previste in primavera. Tavarnesi, 41 anni, ingegnere, sposato, due figlie, si è impegnato prima nella realtà sociale di Civitella: la Pro Loco e l'associazione Civitella Ricorda. Quindi nell'amministrazione comunale: assessore all'ambiente, innovazione tecnologica e sistemi informatici, semplificazione amministrativa, politiche energetiche alternative e protezione civile. Così la coalizione “Solidarietà e progresso” spiega la scelta: “Abbiamo espresso in modo unanime soddisfazione e parere positivo sulla consiliatura Menchetti in fase di chiusura, riconoscendo agli amministratori grande determinazione, capacità e impegno con positivi e importanti risultati per l'intera comunità di Civitella. Con questa positiva valutazione, consapevoli dell'importante e ottimo lavoro fatto, ma altrettanto consapevoli della necessità di redigere un progetto per la prossima legislatura, quello di Tavarnesi è stato individuato come il giusto profilo per l’importante sfida che ci aspetta. Ha l'esperienza e la competenza per disegnare il nuovo progetto con i cittadini per Civitella, all’insegna dei temi e dei valori che hanno caratterizzato il lavoro di questi anni: partecipazione, solidarietà, coesione sociale, lavoro, sviluppo sostenibile, salute e politiche sociali, cultura, istruzione e democrazia".

