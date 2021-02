Arezzo festeggia la Madonna del Conforto con le misure anti assembramenti. Così il programma della giornata

Sara Polvani 15 febbraio 2021 a

Festa “blindata” oggi ad Arezzo per la Madonna del Conforto. Quest’anno lo svolgimento delle celebrazioni richiedono una serie di attenzioni e cautele da parte della curia diocesana affinché ogni cosa proceda in ordine e sicurezza. L’Arcivescovo Riccardo Fontana si è già raccomandato agli aretini: “Niente assembramenti”. Ci sarà oggi una mobilitazione straordinaria con le forze dell’ordine in testa ed almeno sessanta volontari.

La settimana di devozione culmina oggi. Lo scorso anno 40 mila fedeli salirono in Duomo. Con la zona arancione da ieri non si potrà arrivare da fuori Comune. Quest’anno le regole sono diverse: è stata concessa da Papa Francesco l’indulgenza plenaria per tutti i giorni della Novena per cui lo stesso è valso a fini spirituali salire in Cattedrale anche prima del 15 febbraio. Non ci saranno dunque assembramenti anche se il programma resta uguale a quello delle precedenti celebrazioni ma non ci sarà la benedizione con l’acqua santa.

Ci saranno dei servizi a medio a lungo raggio affinché la manifestazione si svolga nel modo più tranquillo possibile. Ma ecco i percorsi. Il primo obiettivo è evitare affollamenti: in Duomo si entrerà solo e soltanto dalla porta che si affaccia sul Prato, lungo via Ricasoli.

La polizia municipale ha costruito una rete che impedisca il più possibile l’accesso alle auto. Non sarà sospesa la Ztl. Percorso a singhiozzo per le scale mobili ferme al parcheggio Pietri e le due finali a ridosso del traguardo. Non ci sono i blocchi per i pedoni ma undici punti di presidio, per indirizzare le persone verso il percorso delle transenne per andare in chiesa. In contemporanea in Duomo non entreranno più di 300 persone.

All’interno ci saranno percorsi separati: 250 persone andranno alla Messa e 50, tutti in fila per uno e distanziati, andranno alla Cappella. Chi va alla Messa avrà un percorso diverso da quello utilizzato da coloro che andranno a rendere omaggio alla Madonna del Conforto. Accanto al Cenotafio del Tarlati c’è una uscita per chi vorrà andare via subito dopo la Messa, che durerà ognuna 40 minuti; chi invece vuole passare un momento dalla Madonna, passa ed esce da un altro percorso. L’assembramento consueto, uno addosso all’altro, è vietatissimo.

Alla Porta di ingresso ci sarà il contapersone. Alla solenne celebrazione di stamani, alle ore 10.30, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, ci sarà anche il cardinale Gualtiero Bassetti che giungerà anche per ringraziare la Madonna del Conforto di averlo fatto guarire dal Covid. La manifestazione della Madonna, che portò agli aretini la grazia e il conforto della liberazione dal flagello del terremoto sotto cui giacevano da quindici giorni, avvenne la sera del 15 febbraio 1796 nella cantina dell’ospizio dei camaldolesi all’imbocco di via Garibaldi.

“Mi sono raccomandato agli aretini”, ha detto Fontana, “il 15 febbraio non venite in Duomo tra le dieci e mezzogiorno perché in chiesa sono permesse solo 300 persone. Ma ringrazio tutte le forze dell’ordine che nonostante il momento hanno capito la precisa volontà della Chiesa aretina di non penalizzare questo nostro popolo”.

