Covid, scatta la vaccinazione per gli over 80

Si apre oggi, lunedì 15 febbraio, un altro fondamentale capitolo della campagna vaccinale. “Inizia il percorso per la vaccinazione degli ultraottantenni" conferma Anna Beltrano, responsabile della campagna per la Asl Toscana Sud Est. Oggi in tutto il territorio saranno 14 i medici, in 12 studi distribuiti in tutte le province, a dare il via a questa nuova fase che vede l'utilizzazione dei prodotti Pfizer. Questi primi giorni saranno di rodaggio, di verifica delle procedure per poi passare alle somministrazioni. Nei prossimi giorni verranno aperte sul portale regionale le agende a disposizione dei medici, dove potranno iniziare a prenotare i primi vaccini per i propri assistiti con più di 80 anni, dopo averli contattati e aver concordato con loro data, ora e luogo della vaccinazione. Intanto nel territorio aretino vanno avanti anche le somministrazioni delle fiale AstraZeneca per il personale scolastico e delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda Arezzo sono previste per oggi, domani e mercoledì al Centro Affari; giovedì e venerdì nelle cinque sedi territoriali individuate, ovvero Cortona, Monte San Savino, Sansepolcro, Bibbiena e Montevarchi.

