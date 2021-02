Covid: cinque settimane in coma farmacologico per la malattia, musicista di 32 anni è tornato a casa

15 febbraio 2021 a

Bogdan Daniel oggi è casa, circondato dall'affetto dei suoi familiari (nella foto). Musicista di 32 anni, per quasi due mesi è stato ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo: per cinque settimane è stato tenuto in coma farmacologico in terapia intensiva. Poi, liberato dal Covid ma allo stremo delle forze, in Medicina. Infine il 23 dicembre, in viaggio verso casa per il Natale più bello della sua vita. Più bello anche di quelli che da bambino viveva nella sua Romania. A raccontare la sua storia è la Asl Toscana Sud Est che, in una nota, ha ripercorso i mesi difficili della malattia. "Il 19 ottobre avevamo festeggiato il suo compleanno - ricorda il padre Marcel - Alla fine di ottobre ha avuto la febbre. Ha preso le medicine ed è migliorato. Ma non guarito. Stavamo passeggiando nel parco e lui ha cominciato ad accusare la fatica. Ansimava come un vecchio e si è dovuto sedere. Quando siamo rientrati a casa, ho chiamato il medico: ha visto che non aveva febbre e ci ha segnato alcune medicine. Non sono servite. Dopo pochissimi giorni, ho dovuto telefonare al 118. Stavolta le sue condizioni erano evidenti: il saturimetro indicava un valore del 20%. I sanitari hanno per un attimo pensato ad un guasto dell'apparecchio ma poi siamo corsi in ambulanza all'ospedale". Bogdan entra in terapia intensiva e le sue condizioni sono talmente gravi da essere messo in coma farmacologico. “Al suo arrivo, il 2 novembre, le condizioni erano veramente gravi – ricorda Marco Feri, direttore della Terapia Intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo - Lo abbiamo immediatamente intubato perché la sua era una forma di polmonite da Covid particolarmente preoccupante. Dopo oltre due settimane le condizioni erano migliorate tanto da indurci a estubarlo e a risvegliarlo”. Bogdan non riesce, però, a respirare con la macchina e il 26 novembre viene tracheostomizzato. Rimane in questa condizione fino al 7 dicembre. “In coma farmacologico, con la famiglia che lo poteva ovviamente solo vedere – conclude Feri -E’ stato tra i casi più gravi che abbiamo avuto in tutta l’emergenza Covid”. In coma e in isolamento ma non “invisibile” per la famiglia. "I medici e gli infermieri mi telefonavano ogni giorno - racconta il padre - E ogni giorno guardavo quel telefono come se fossi un bambino. Non riuscirò mai a dire grazie a quei sanitari che mi raccontavano come mio figlio continuasse a fare piccoli, piccolissimi passi in avanti. Me lo facevano vedere con il cellulare. Loro erano con lui, lo accarezzavano come fosse un figlio loro. Anche se lui non poteva sentire, gli parlavano. Non erano semplici uomini ma angeli". Bogdan lascia la Terapia intensiva dopo 5 settimane. Non è più un paziente Covid ma non è nelle condizioni di essere dimesso dall'ospedale. Viene trasferito in Medicina. “Ci è apparso subito uno dei casi più difficili connessi al Covid che fossero arrivati da noi – ricorda Gino Parca, direttore di Medicina Interna al San Donato - Da noi è stato ricoverato il 9 dicembre. Abbiamo iniziato il lavoro di riabilitazione: era rimasto immobile per 5 settimane. Ha quindi ricominciato a camminare. Dopo altri 15 giorni di degenza lo abbiamo potuto dimettere ma abbiamo continuato a seguirlo con visite di controllo periodiche. La sua storia conferma quanto dobbiamo ancora apprendere sul Covid e come il rischio non sia solo per le persone anziane. Prima del Covid, Bogdan Daniel, era un giovane apparentemente in perfetta salute, alto e robusto”. Il ricovero nella degenza no Covid di Medicina ha permesso alla famiglia di rivederlo dopo quasi un mese e mezzo. Il 23 dicembre Bogdan ha lasciato l'ospedale San Donato ed è tornato a casa.

