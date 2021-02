Papa Francesco invitato ad Arezzo, la richiesta durante la festa della Madonna del Conforto. Fedeli in fila senza assembramenti

Francesca Muzzi 16 febbraio 2021 a

Gente in fila dalle 5.30 del mattino. Composti e senza assembramenti. La Madonna del Conforto in tempo di Covid ha rispettato tutti i protocolli. Trecento persone in Cattedrale suddivise tra le 250 alla Messa e 50 a rendere omaggio alla Sacra Immagine. Un via vai in silenzio e composto.

L’Arcivescovo Fontana nella sua omelia delle 18 si rivolge agli aretini, ma prima ancora, nella solenne celebrazione delle 10.30, ringrazia il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità: “Desidero esprimere vivo ringraziamento al Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, per essere stato con noi - ha detto l’Arcivescovo Fontana - Eminenza la preghiamo di portare il nostro saluto affettuoso al Papa, dirgli che lo aspettiamo ad Arezzo. Se così sarà possibile saremo felici di averlo con noi e comunque ci sentiamo suoi figli legati profondamente a lui”.

“Siamo in un tempo di dolorosa e luttuosa pandemia - ha ribadito Parolin durante la sua omelia - e questo tempo esige da noi una decisione: chi vogliamo essere, chi vogliamo diventare e che cosa vogliamo fare”, ha detto ricordando l’ enciclica di Papa Francesco del 3 ottobre 2020 per poi soffermarsi sull’immagine della Madonna del Conforto: “Non dobbiamo mai voltare le spalle al dolore e alla sofferenza”, ha concluso poi Parolin incontrando i giornalisti,

“In ogni aspetto di crisi ci sono gli elementi problematici ma anche le opportunità”. Ieri sera invece durante la Messa delle 18, l’Arcivescovo Fontana rivolgendosi agli aretini ha detto: “Il nostro Vescovo Niccolò Marcacci, otto giorni dopo il noto prodigio di via Vecchia, scrive ai Vescovi del Granducato che Dio ha fatto il grande miracolo: far ritornare in chiesa gli aretini, cioè far loro riassumere presenza e responsabilità nella nostra Arezzo. So bene che pare un’utopia difficilmente realizzabile anche solo concepire Arezzo come una comunità vera, ma questa è la Festa del risveglio possibile. Questo giorno serve per fermarci: stare per pensare e ricominciare da capo.Dalla situazione di emergenza in cui siamo, si esce certamente. Occorre tuttavia non già ricostruire ciò che è andato perduto, ma fare comunità perché tutti insieme possiamo costruire una pagina nuova della storia, quella universale ma anche quella aretina.<TB>Questa Chiesa Cattedrale, visibile da tutta Arezzo, è il segno dell’unità possibile”.

RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

“Dirò al Papa che qui si sta costruendo la pace, poco a poco, mattone dopo mattone” Queste le parole del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, in occasione della breve visita alla Cittadella della Pace che si è tenuta subito dopo la celebrazione della Madonna del Conforto. Il Cardinale Parolin, ad Arezzo per le Celebrazioni della Madonna del Conforto, ha voluto incontrare i giovani della World House di Rondine provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo, ma anche i nuovi arrivati, gli undici giovani selezionati per il progetto “Mediterraneo: frontiera di pace, educazione e riconciliazione”, l’Opera segno lanciata dalla Conferenza Episcopale Italiana, in occasione delle giornate di Bari esattamente un anno fa, che vede Caritas Italiana capofila in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace. “Parlando con voi scopro che venite da zone piene di tensioni e di conflitti e sapere che qui ci sia questo sforzo per costruire la pace è una cosa bellissima – afferma il Cardinale Parolin salutando gli studenti di Rondine - dirò al Papa che ho fatto questo incontro e porterò a lui i vostri saluti ma soprattutto riferirò del vostro impegno”.

Parole che incoraggiano il lavoro degli studenti di Rondine ma anche dei giovani dell’Opera Segno che dopo un anno di formazione nella Cittadella della Pace centrato sul Metodo Rondine e sulla leadership, saranno chiamati a intervenire nei contesti di provenienza, in collaborazione con le Chiese locali del bacino mediterraneo.

Ha collaborato Sara Polvani



