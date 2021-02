Arezzo, il cardinale Gualtiero Bassetti e la guarigione dal Covid: "Ho visto la Madonna dal mio letto in Rianimazione"

Sara Polvani 16 febbraio 2021 a

a

a

Alla Messa Pontificale, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, c’era anche il cardinale Gualtiero Bassetti, venuto ad Arezzo a ringraziare la Madonna del Conforto per averlo fatto guarire dal Covid.

Covid, il cardinale Bassetti ad Arezzo per ringraziare la Madonna per la guarigione

“Sappiamo che l’icona della Madonna del Conforto è molto semplice, non è sicuramente una Madonna di Raffaello o del Perugino o di altri”, ha detto il cardinale Bassetti incontrando come di consueto i giornalisti dopo la celebrazione, “però io durante la malattia mi sono affidato a lei come ad altri Santi. Era proprio al centro dell’attenzione. Proprio dal letto della Rianimazione, l’ho vista trasfigurata: così bella, così luminosa, così sorridente non l’avevo mai vista. Potevo andare in Purgatorio come tanti ci sono andati per questa terribile malattia e potevo salvarmi ma anche se fossi andato di là, la Provvidenza ha voluto che restassi di qua, quel volto mi era apparso così luminoso, così sorridente come mai prima. Questo ancora mi emoziona”.

“Sto per scrivere qualche cosa come tutti i buoni vescovi fanno per la Quaresima”, ha anticipato il cardinale, “la zona rossa (si riferisce a Perugia, Bassetti è oggi nel capoluogo umbro ndr) è il digiuno di quest’anno.

E’ la penitenza che unita alla preghiera diventa veramente una Quaresima formidabile. E anche di amore perché se si rispettano le regole vuol dire rispettare la propria salute ma anche quella degli altri. Quindi la Quaresima quest’anno ce la indica con chiarezza il Signore, l’ha modulata Lui come deve essere. Naturalmente come diceva anche il cardinale Parolin, in un contesto di condivisione e solidarietà”.

Papa Francesco invitato ad Arezzo, la richiesta durante la festa della Madonna del Conforto. Fedeli in fila senza assembramenti

“Credo”, ha concluso Bassetti, “che questa debba essere anche la grande lezione della pandemia. Dopo la guerra, noi eravamo sfollati sulla Linea Gotica dell’Appennino Tosco Romagnolo, siamo sopravvissuti perché si condivideva: la mia mamma faceva il pane, c’erano anche per i vicini, e gli altri ci portavano il latte di capra. Abbiamo capito questa logica bellissima del cristianesimo che più si condivide, si divide, e più si moltiplica. Il contrario della legge della matematica, dico sempre io, la legge del Vangelo. C’è una grande lezione della Quaresima, quest’anno. Dico offrite, perché tutti hanno un bel mazzo di rose da offrire”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.