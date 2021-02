Arezzo, mangiano pesce fresco da asporto: in quattro a Sansepolcro finiscono all'ospedale per intossicazione alimentare

Davide Gambacci 16 febbraio 2021 a

Intossicazione alimentare: quattro accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro nell’arco di poche ore, tutti avevano acquistato piatti d’asporto a base di pesce fresco in un ristorante della Valtiberina.

La questione è ben presto finita sotto la lente dell’azienda Toscana Sud-Est: caso che necessità di approfondimenti. I fatti risalgono a sabato sera, vigilia di San Valentino. Il locale, tra l’altro aperto da pochi mesi, offriva l’opportunità di avere un box con pietanze a base di pesce fresco seppure era possibile scegliere anche dalla carta del menù.

Ma dopo neppure ventiquattro ore si sono manifestati i primi sintomi ai clienti: disturbi gastrointestinali importanti, forti dolori all’addome e qualche linea di febbre. Tutti segnali che, in tempo di pandemia, potrebbero ricondurre a questioni differenti. Per lo più giovani le persone interessate dal disturbo, che manifestavano anche spossatezza.

Sta di fatto che nell’arco di appena dodici ore quattro sono stati gli accessi registrati al pronto soccorso per disturbi di questo tipo: altrettante, invece, le persone che i sintomi li hanno accusati di minore entità; tutti soggetti residenti nella parte Toscana della Valtiberina, Sansepolcro in particolare, seppure un paio anche nella vicina San Giustino in Umbria. Le persone rimaste intossicate hanno effettuato il tampone anti Covid prima di accedere alla struttura, seppure subito sono state prese in cura dai medici del pronto soccorso: flebo che ha interrotto il continuo rigurgito e accertato l’intossicazione alimentare.

La risposta alla domanda posta dal personale medico – ovvero, “cosa hai mangiato? – è stata per tutti uguale: pesce fresco da asporto acquistato in un ristorante della zona. Fortunatamente si tratta di permanenze ridotte, a livello di tempo, all’interno dell’ospedale poiché nel giro di poche ore tutte le persone sono state dimesse ed è stato prescritto tanto riposo per superare lo stress subito sia fisico che mentale.

Una giornata di San Valentino sicuramente da dimenticare, poiché in un caso si è trattato di una coppia di giovani fidanzati che avevano scelto proprio il pesce fresco per festeggiare. Di prassi, parte in automatico la segnalazione agli organi competenti: la Asl in questo caso, dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti, se lo riterrà necessario svolgerà i dovuti accertamenti più approfonditi.

