Arezzo, inchiesta Coingas - Estra con indagati eccellenti: interrogata l'esperta che dette parere su nomina di Macrì

Il fascicolo Coingas si ingrossa sempre di più: il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha interrogato l’avvocatessa di Torino che nel 2016 fu incaricata dalla società dei comuni per dare un autorevole parere di legittimità alla nomina di Francesco Macrì in Estra. Parere, sostiene la procura, chiesto in modo “anomalo” dallo stesso Macrì “che non ne aveva titolo” e solo dopo formalizzato da Coingas. E’ il filone che vede imputati per abuso d’ufficio il sindaco Ghinelli, l’assessore Merelli, l’ex amministratore di Coingas Staderini e il presidente di Estra, Macrì. Quest’ultimo sarebbe stato nominato nel prestigioso ruolo in violazione della legge Severino, che impediva ai consiglieri comunali di assumere incarichi nelle partecipate e società pubbliche.

Altre duecento pagine inserite nel faldone che il 23 marzo arriverà davanti al gup Claudio Lara con tredici imputati sulle diverse vicende: Estra, consulenze d’oro in Coingas, scambio di favori per la guida di Multiservizi. Il ventaglio di reati, tutti da dimostrare, va dal peculato alla corruzione, dall’abuso d’ufficio al favoreggiamento (solo questi due ipotizzati per il sindaco). Non si conoscono i contenuti dei nuovi verbali redatti dalla Digos, è invece nota la cornice dei fatti. Corre l’anno 2016, Ghinelli sindaco e il centrosinistra all’opposizione. Nella maggioranza di centrodestra c’è il nodo Macrì, uomo forte della coalizione, esponente di Fratelli d’Italia.

Non gli è toccata la Presidenza del Consiglio e frigge: anche La Russa e Giorgia Meloni incalzano il sindaco per dare giusta rappresentanza a FdI. La scelta è: Macrì assessore o in Estra? La famosa registrazione di nascosto di Staderini capta la frase: “Dove rompe meno i c...” Quindi lontano dalla giunta: in Estra. Filippo Ceccherelli non è d’accordo e si dimette dalla guida di Coingas (sostituito da Staderini) e poi c’è il fatto che un consigliere comunale non può saltare in un’azienda pubblica. Serve una operazione di “camouflage”, così la definisce Staderini negli interrogatori. Grandi manovre. E stando alle ricostruzioni è lo stesso Macrì a contattare (e a concordare perfino la notula per conto di Coingas) l’avvocatessa Simona Rostagno, esperta in materia, professionista seria al di sopra di ogni sospetto che, con argomenti giuridici, valida la legittimità della nomina.

Tutto risolto? No. Le deleghe gestionali del presidente non sarebbero coperte dal parere: incarichi di peso assunti da Macrì, anche se il sindaco, registrato, aveva detto: “Il presidente di Estra non fa un c...” Su posizioni diverse da Rostagno, convinto della “inconferibilità” del ruolo a Macrì, il segretario comunale Franco Caridi, di recente non confermato da Ghinelli e col dubbio, da Caridi esposto in procura, di aver pagato per la sua visione contraria ma basata sui pareri di Anac. L’ufficio legale del Comune, emerge, era in fibrillazione per aggiustare la cosa.

Chi ha ragione? C’è un vizio di origine penalmente rilevante nella presidenza Macrì svolta attivamente in questi anni? Vedremo. Se poi, per il giudice, Estra è una società a regime privato con capitale pubblico, l’abuso d’ufficio si scioglierà come neve al sole. Intanto i grattacapi non mancano

