Covid nell'Aretino, 41 i nuovi casi, c'è anche un decesso. Un uomo di 56 anni. A Sansepolcro 2550 tamponi in 24 ore

16 febbraio 2021 a

a

a

Il numero di nuovi casi positiv nella Asl Toscana Sud Est è di 117 unità di cui 41 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1004 tamponi. Le persone prese in carico sono 926. Si registrano38 guarigioni e un decesso. Si tratta di un uomo di 56 anni che è morto all'ospedale San Donato. Questa la divisione per Comuni: Anghiari 2, Arezzo 9, Bucine 2, Castelfranco Piandiscò 1, Castiglion Fiorentino 1, Cavriglia 1, Civitella Valdichiana 1, Cortona 1, Foiano della Chiana 1, Laterina Pergine Valdarno 1, Monte San Savino 1, Montevarchi 8, Poppi 1, Pratovecchio Stia 2, Sansepolcro 4, Talla 1, Terranuova Bracciolini 4, I ricoverati in degenza Covid sono 63, in terapia intensiva 10. Ci sono 2798 persone in quarantena. I guariti in provincia di Arezzo sono 38.

Covid, varianti brasiliana e inglese scoperte ad Arezzo. Sospetto su un terzo caso. Sono tutti ricoverati al San Donato

E nonostante la temperatura vicino allo zero ed una pioggerellina insistente l'appuntamento “Territori Sicuri a Sansepolcro è iniziato con un grande afflusso di persone. Tra martedì 16 e mercoledì 17 sono 2550 i cittadini che si sono prenotati e stanno effettuando il test antigenico. “Abbiamo dato una risposta forte e tempestiva alla cittadinanza, dichiara il dott. Evaristo Giglio direttore del Distretto Socio/sanitario Arezzo – Casentino – Valtiberina. Il nostro obiettivo è quello di individuare tempestivamente i positivi e soprattutto gli asintomatici, così da fermare la diffusione del virus. Sansepolcro, come tutta la zona della Valtiberina, sta vivendo un momento estremamente delicato vista la presenza delle varianti covid inglese e brasiliana nella vicina Umbria, per questo credo il progetto Territori Sicuri sia stata una risposte veramente adeguata. Prevediamo di effettuare entro domenica 21 febbraio almeno il 50% della popolazione di Sansepolcro. Un risultato eccezionale.” “Dobbiamo mantenere la massima attenzione, dichiara il Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, è un momento molto delicato. Vorrei invitare tutti i miei concittadini a fare il test e soprattutto ad usare i dispositivi di protezione individuale sempre. I contagi più frequenti sono tra parenti stretti non conviventi e amici. Oggi credo che la comunità biturgense stia dimostrando un grande senso civico ed una straordinaria voglia di collaborare.

Arezzo in zona arancione, Ghinelli: "Non mi dispiace per la movida"

Desidero ringraziare la USL TSE, il volontariato, la Protezione Civile e le decine di persone che in pochi giorni hanno organizzato un servizio efficiente ed efficace. Dobbiamo essere molto attenti perchè non siamo al riparo dal covid e soprattutto dalle varianti che sono estremamente più contagiose.” Le postazioni saranno in funzione fino a domenica 21 febbraio presso il Walk/through di via Saragat, area parcheggio palazzetto dello Sport con orario tra le 9.00 e le 13.00 e le 14.00 e le 18.00. I test sono aperti a tutti i cittadini residenti a Sansepolcro, ma anche agli studenti di fuori comune e regione che frequentano scuole in città ed alle persone che lavorano a Sansepolcro anche se residenti fuori comune, ma comunque in un comune della Toscana. La prenotazione è possibile attraverso le consuete modalità utilizzate nelle precedenti tappe: il sito della Regione o il call center aziendale (da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100). Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale. Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria. Le operazioni sono coordinate e gestite dal personale della USL Toscana Sud Est in collaborazione con Croce Rossa e Misericordia. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori.

Storie di confine: al Borghetto c'è chi ha la casa in Toscana, ma appena esce è zona rossa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.