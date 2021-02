Arezzo, centro storico off limits per parrucchieri, centri estetici e prodotti non locali

Alessandro Bindi 16 febbraio 2021 a

La giunta Ghinelli intende vietare in piazza Grande, piazza San Domenico, via Ricasoli, piazza San Francesco e piazza della Badia l'insediamento di alcune tipologie di attività ritenute non consone al contesto storico. In queste aree quindi presto ci sarà il divieto di apertura delle attività della ristorazione con somministrazioni diverse da quelle di prodotti toscani. Vietate anche le attività di tatuatore e piercing, centri estetici, parrucchieri. La giunta comunale con delibera numero 26 del 9 febbraio ha proposto una modifica del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Arezzo, identificando “le aree che rappresentano l’identità culturale storico-architettonica del centro cittadino” dove vieta “le attività di somministrazione di alimenti che non siano riconducibili alla tradizione toscana o derivati da prodotti tipici del territorio toscano e a filiera corta e le attività di estetica, acconciatura e tatuatori e piercing”.

“Sono piazza Grande, piazza San Domenico, via Ricasoli, piazza San Francesco e piazza della Badia” spiega l’assessore alle attività produttive Simone Chierici “le zone dove la tipicità del territorio deve essere maggiormente salvaguardata in coerenza con le politiche di programmazione urbanistica, di promozione turistica e di valorizzazione del centro storico. In queste abbiamo voluto salvaguardare il decoro. E’ evidente che le limitazioni del regolamento riguarderanno le attività in sede fissa e non le manifestazioni temporanee”. “L’amministrazione comunale” aggiunge Chierici “ha a cuore il decoro cittadino ed è per questo che si sta lavorando alla modifica del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Arezzo. La proposta sarà discussa dalla commissione e poi sarà presentata in consiglio comunale”.

Naturalmente le attività di somministrazione già esistenti non dovranno modificare la tipologia dei prodotti attualmente somministrati. Saranno ammesse le modifiche purché queste non vengano ad essere in contrasto con le nuove disposizioni.

Alla base delle modifiche previste dalla giunta Ghinelli c’è l’obiettivo programmatico dell’amministrazione comunale che punta al miglioramento delle attuali condizioni di decoro urbano con particolare attenzione alla parte storica della città e alla sua vocazione turistica al fine di promuovere lo sviluppo turistico e valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale. La delibera di giunta è infatti motivata “dallo scopo di rafforzare la tipicità e l'identità della città storica, in quanto patrimonio in chiave turistico ricettiva e strumento di sviluppo del tessuto economico”. La proposta di modifica del regolamento arriva a due anni dall’ultima poiché è emersa la necessità di individuare, all'interno della zona di particolare interesse storico artistico, delle aree ritenute di maggior interesse, in quanto rappresentano più di altre l’identità storica della nostra città e in cui è maggiore la necessità di tutelare la loro unicità e la loro capacità di attrattiva turistica e nelle quali prevedere quindi limitazioni all’insediamento di alcune tipologie di attività in quelle aree in quanto valutate come non coerenti con il contesto e la vocazione storica di queste parti del territorio e di ammetterne altre solo qualora sussistano certe caratteristiche di tipicità.

