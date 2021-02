Arezzo, la Lega sul processo Coingas agli amministratori si smarca: "Giusto costituirsi parte civile".

Luca Serafini 17 febbraio 2021 a

Essere o non essere parte civile nel processo Coingas. E’ il dilemma tecnico e politico che arrovella la giunta comunale dove in due sono coinvolti direttamente, sindaco Ghinelli e assessore Merelli. A rompere gli indugi in questa fase di studio è la Lega Salvini Premier, con il segretario provinciale Matteo Grassi che analizza la questione, per il momento sul versante della spa dei Comuni. “Coingas deve costituirsi parte civile nell’udienza preliminare del 23 marzo”, dice il leader del Carroccio.

Indicazione netta e perentoria, in contrasto con quella sostenuta da Lucia Tanti nella recente assemblea di Coingas dove il Comune di Arezzo è socio di maggioranza (40,7%): non c’è alcuna fretta, ha detto in sostanza la vice sindaco, decisione che può essere presa alla luce dell’udienza. Gli alleati della Lega la pensano diversamente. “La premessa che facciamo è che siamo certi della totale estraneità ai fatti contestati agli amministratori”, sottolinea l’avvocato Matteo Grassi, da gennaio commissario del partito. “Detto questo, la costituzione di parte civile di Coingas è un atto dovuto e va compiuto in trasparenza e serenità adottando la miglior forma di tutela per l’interesse collettivo”. Entrare nel procedimento il giorno stesso in cui si incardina davanti al gup Claudio Lara e non dopo: questo il pensiero di Grassi. Per poter essere dentro al processo a pieno titolo anche nei riguardi di chi dovesse scegliere il rito abbreviato per definire la sua posizione sfilandosi da un eventuale processo con rito ordinario. Per il patteggiamento, invece, non è prevista parte civile.

La questione oltre che tecnica è sdrucciolevole, tra aspetti giuridici e politici, perché il “costituirsi” può essere interpretato come un “mettersi contro” gli indagati (tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio) in primis il sindaco, perno dell’alleanza di governo cittadino. “Ribadisco il concetto della totale fiducia, del no alla logica del sospetto, del garantismo” riprende Matteo Grassi “ma proprio per questo occorre una linea di garanzia e di tutela per l’ente pubblico” aggiunge “e mi auguro di trovare una visione unitaria su questo”.

La decisione sarà presa dalla giunta - senza la partecipazione di Ghinelli e Merelli per conflitto d’interesse - e nel governo di Palazzo Cavallo le varie sensibilità e componenti dovranno cercare una sintesi. In giunta ci sono gli assessori della Lega, Alessandro Casi e Monica Manneschi, Lucia Tanti e Simone Chierici di Ora Ghinelli, Giovanna Carlettini e Francesca Lucherini di Fratelli d’Italia, Federico Scapecchi di Forza Italia, e Marco Sacchetti tecnico nominato dal sindaco (come Alberto Merelli). Il 22 febbraio torna a riunirsi l’assemblea dei comuni soci di Coingas per stabilire il da farsi. L’attuale amministratore, Franco Scortecci, è indagato, ed il predecessore Sergio Staderini, pure. L’altro giorno è stato deciso di affidare ad un avvocato il parere sulla scelta migliore da fare: costituirsi il 23 marzo o rimandare ad una eventuale azione civile in caso di condanne. Coingas, come pure il Comune di Arezzo, sono indicate nel processo come “parti offese”, con danno economico e di immagine nei vari filoni e reati ipotizzati: consulenze d’oro, scambio di favori su Multiservizi, nomina di Macrì in Estra. Accuse tutte da dimostrare.

E’ l’ora di prendere decisioni in Coingas e in Comune. Nella spa delibera l’assemblea; in Municipio sarà il Consiglio comunale e vedremo come si schiereranno i vari partiti.

