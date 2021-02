Arezzo, l'ex segretario della Lega Mattoni lascia il partito di Matteo Salvini e passa a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni

Luca Serafini 17 febbraio 2021 a

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ingresso di Salvini nel governo Draghi. Ma Nicola Mattoni era già in fase di riflessione e di distacco dalla Lega dopo la sua sostituzione nella carica di segretario provinciale. Ora ha deciso: giù dal Carroccio e avanti nell’impegno politico ma con Fratelli d’Italia. Manca solo l’annuncio ufficiale, il “comunicato stampa” di cui si vocifera da giorni, ma l’operazione è fatta. Un salto del fosso pur rimanendo saldamente nel perimetro del centrodestra. E comunque un cambio di maglia che non passa inosservato visto che fino a qualche settimana fa Nicola Mattoni era appunto nel ruolo principale del partito a livello provinciale ad Arezzo. Incarico che i vertici regionali del partito di Matteo Salvini hanno deciso di affidare all’avvocato Matteo Grassi.

Un passaggio avvenuto con qualche frizione, tanto che Mattoni uscì pubblicamente sulla stampa con una nota amara e pungente dopo che il Corriere di Arezzo aveva pubblicato la notizia della sostituzione imminente. Mattoni, che della Lega è stato un appassionato sostenitore, militante con ruoli di partito, è anche capogruppo in Consiglio comunale a Cortona, municipio governato dal centrodestra con sindaco Luciano Meoni che ieri ha ricevuto la comunicazione formale della novità. Nella città etrusca gli equilibri interni alla coalizione cambiano, con il partito di Giorgia Meloni che strappa un esponente di spicco al partito di Matteo Salvini formando in questo modo una rappresentanza nel parlamentino dove Nicola Carini, altro esponente di FdI, ha il prestigioso incarico di presidente.

L’inizio di anno per la Lega aretina era stato scoppiettante, con la designazione del commissario Matteo Grassi, da parte del commissario regionale onorevole Mario Lolini. Avvocato, impegnato nel Carroccio e vicino alla senatrice Tiziana Nisini, su Grassi il partito di Salvini ripone fiducia nella riorganizzazione sul territorio in vista delle prossime sfide politiche e amministrative. Dopo quattro anni di coordinamento della Lega aretina, Mattoni in un comunicato del 25 gennaio espresse gratitudine tracciando un bilancio positivo sintetizzato dal 30% di consensi a livello provinciale, dall’aumento degli iscritti e dalla conquista di comuni insieme al centrodestra, con la storica vittoria di Cortona.

Mattoni espresse anche “profondo rammarico e dispiacere” per le modalità del cambio, affermando di averlo appreso dalla stampa. In nome della “militanza” annunciò che con passione avrebbe proseguito il suo impegno per la comunità e formulò un “in bocca al lupo a Matteo Grassi”. Ma qualcosa si era incrinato ed ora è maturato il passaggio in Fratelli d’Italia, in attesa delle dichiarazioni ufficiali dello stesso Mattoni e del partito aretino di Giorgia Meloni.



