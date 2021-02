Coronavirus, 80 casi in più in un giorno ad Arezzo su 1.800 tamponi. Due morti, in ospedale 71 ricoverati di cui 11 in terapia intensiva

17 febbraio 2021 a

Coronavirus ad Arezzo e in provincia: sono 950 le persone attualmente positive, con un incremento di casi nell'ultimo giorno di 80 unità. Mentre le guarigioni sono state 31. E si registrano due morti: una donna di 88 anni e un uomo di 81, deceduti nella giornata di oggi, 17 febbraio 2021. I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 1.809.

Nella distribuzione geografica dei casi prevale la città di Arezzo, 20, segue Sansepolcro con 15, quindi Cortona 7, Monte San Savino 5, Castiglion Fiorentino, Foiano, Marciano e San Giovanni 4, poi gli altri comuni.

Dei 950 positivi ce ne sono 689 in cura domiciliare e le persone in quarantena come contatti di casi sono 2.824.

Ricoverati: 60 le persone in bolla Covid all'ospedale San Donato e 11 i letti occupati in terapia intensiva.

