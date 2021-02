Arezzo, autocarro carico di rifiuti della discarica abbatte parapetto sulla Setteponti: task force di lavori e rimozione del mezzo

18 febbraio 2021 a

La Provincia di Arezzo con il suo personale ha lavorato ieri sera per ripristinare urgentemente la viabilità sulla SP 01 "Setteponti" a seguito di un incidente che ha causato la distruzione completa di muro parapetto di un ponte nella zona di Malva tra San Giustino Valdarno e Loro Ciuffenna.

Il servizio viabilità della Provincia è prontamente intervenuta con un cantiere e installando un semaforo per il senso unico alternato.

Si è trattato dell'uscita di strada di un autocarro carico di rifiuti non pericolosi, della discarica di Terranuova Bracciolini di "Podere Rota".

Per questa mattina, giovedì 18 febbraio 2021, la Provincia informa che è prevista la rimozione del veicolo, previa verifica della tipologia dei lavori da effettuare con la conseguente chiusura del tratto in questione e deviazione del traffico, con l'uso delle strade provinciali e di quelle comunali, in modo da far si che la chiusura della SP. 01 incida il meno possibile nel traffico presente nell'importante arteria.





