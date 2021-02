Arezzo, ragazza molestata e palpeggiata alla fermata dell'autobus a Castiglion Fiorentino: si indaga. Sdegno del sindaco

18 febbraio 2021 a

Ragazza molestata e palpeggiata alla fermata dell'autobus a Castiglion Fiorentino. L'episodio è avvenuto in pieno giorno, alle 9 del mattino, lungo la strada regionale 71 e a darne notizia è il sindaco del comune della Valdichiana, Mario Agnelli. In corso le indagini.

La vittima dell'approccio sessuale sarebbe una giovane di 20 anni e il luogo è la zona delle Forche, tra Castiglion Fiorentino e Montecchio Vesponi.

Così scrive Agnelli in un post su Facebook: "Da Sindaco, ma anche da padre e soprattutto da uomo, provo grande disprezzo e condanno senza appello l'uomo non ancora identificato, di carnagione scura, descritto con un giubbotto verde e jeans, che alle 9 del mattino dinanzi ad una fermata dell'autobus lungo la SR.71 ha avvicinato con una banale scusa, una giovane 20 enne tirandola per un braccio, palpeggiandola e molestandola."

Il sindaco aggiunge: "La ragazza è riuscita a liberarsi dal molestatore prima di salire sull'autobus e poi ha provveduto a presentare una formale querela contro questo individuo che si è vigliaccamente dileguato. Che non si liquidi il tutto con una questione razziale".

Sull'episodio avvenuto questa settimana sono in corso gli accertamenti e le indagini per risalire all'autore dei gesti che si qualificherebbero a tutti gli effetti come atti sessuali.

