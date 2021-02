Arezzo, scintille tra Lega e Fratelli d'Italia dopo il passaggio di Mattoni dal partito di Salvini a quello della Meloni

18 febbraio 2021 a

Nella foto profilo su facebook Nicola Mattoni appare ancora a braccetto con Matteo Salvini, ma il passaggio dalla Lega a Fratelli d’Italia dell’ex segretario provinciale del Carroccio è certificato da entrambi i partiti. Con reciproche scintille. Nel partito di Giorgia Meloni sono il presidente provinciale Francesco Lucacci e il coordinatore regionale Fabrizio Rossi a salutare l’arrivo di Mattoni. In una nota si legge che FdI “con piacere accoglie il neo tesserato Nicola Mattoni, ex presidente provinciale di Arezzo della Lega Salvini premier.”

E spiega: “Il cambiamento di Nicola Mattoni è stato motivato dalla svolta politica della Lega, non condivisa da Mattoni: se vi siano altre motivazioni non ci riguardano, ma riteniamo che la scelta di Mattoni sia compatibile con l'opposizione all'orientamento politico che la Lega ha assunto entrando nel governo Draghi”. E ancora: “Questa scelta di Mattoni è comunque apprezzabile perché mantiene una persona che ha per anni fatto politica con passione nell'alveo dell'alleanza di centrodestra: non c'è stato un abbandono della politica attiva.

Tempo fa una dirigente di FdI del Casentino fece la scelta opposta entrando nella Lega”. Conclude il coordinatore Regionale Fabrizio Rossi: “Un augurio di buon lavoro a Nicola Mattoni nella grande famiglia di Fratelli d'Italia, con l'invito al Presidente Provinciale di Arezzo della Lega, Matteo Grassi, di accettare con serenità la scelta di Mattoni." Proprio l’avvicendamento avvenuto a gennaio tra l’allora segretario provinciale Mattoni e il commissario Grassi, fu motivo di disappunto. Con una nota lamentò di essere venuto a conoscenza della sua sostituzione solo dalla stampa.

Da parte sua la Lega aretina in una nota piuttosto caustica afferma: “Apprendiamo senza alcuna sorpresa né dispiacere della scelta operata da Nicola Mattoni di rivolgersi ad altro partito dopo appena qualche settimana dal suo avvicendamento. Non è quindi una questione di temi o di principi, tantomeno di valori, ma una ben più ‘pratica’ reazione alla revoca dell’incarico che ricopriva da quattro anni”. La Lega aggiunge: “Proseguono inalterate le iniziative e le attività del gruppo consiliare e della sezione Lega di Corona, peraltro sempre più solida, sulle quali la scelta di Mattoni non provocherà alcuna conseguenza”.

Il commissario Matteo Grassi rincara la dose: “Prendo atto della scelta di Nicola Mattoni e ancor di più della fragilità degli argomenti che lo legavano alla Lega, atteso che sembra essere stato sufficiente perdere la ‘poltrona’ per motivarlo ad un salto verso un altro partito”. E ancora: “Sono scelte che consentono di pesare le persone prima ancora dei politici”. Volano gli stracci tra alleati. In attesa che sia Mattoni a dire la sua..

