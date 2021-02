Coronavirus, Sansepolcro chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado

18 febbraio 2021 a

Da venerdì 19 febbraio, l'attività didattica sarà sospesa in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Sansepolcro fino al 28 febbraio, compresi i servizi educativi per l’infanzia. E’ quanto previsto da un’ordinanza del sindaco Mauro Cornioli che sarà pubblicata nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio. L’ordinanza è stata decisa per motivi precauzionali, in considerazione anche della nota della Asl Toscana sudest per contenere l'ulteriore diffusione del virus.

