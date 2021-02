Covid nell'Aretino, ancora impennata di casi: 81. C'è anche un altro decesso

18 febbraio 2021 a

a

a

Nuova impennata di casi nell'Aretino. Sono 81 e c'è anche un altro decesso. Una signora di 83 anni morta al San Donato. Salgono così a 20 i morti dall'inizio del mese di febbraio. Per quanto riguarda i casi: sono 34 nel capoluogo e 13 a Sansepolcro dove si sta svolgendo lo screening di massa.

Coronavirus, Sansepolcro chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado

Questi i dati Comune per Comune: Anghiari 2, Arezzo 34, Capolona 1, Castelfranco Piandiscò 6, Cavriglia 4, Civitella 1, Laterina Pergine Valdarno 1, Loro Ciuffenna 2, Marciano della Chiana 2, Monte San Savino 1, Monterchi 1, Montevarchi 4, Pratovecchio Stia 2, San Giovanni Valdarno 1, Sansepolcro 13, Subbiano 1, Terranuova 5 Sono 63 i ricoverati, 10 in terapia intensiva. Sono 2291 i tamponi effettuati, 1003 le persone positive prese in carico di cui a domicialio 731. Il numero delle persone in quarantena è 3035. I guariti sono 19.

Ristoratore aretino: "Ho regalato il pranzo di San Valentino al mio paese. Ci avrei pagato le bollette"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.