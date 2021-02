Arezzo, a 14 anni scrive: "Anche io vorrei sparare a scuola" dopo video su YouTube. Fbi e Polizia Postale risalgono al ragazzino

19 febbraio 2021 a

“Lo farei anche io”. Aveva scritto questo commento, su YouTube, sotto al video cruento di una sparatoria in una scuola avvenuta negli Usa. Un messaggio inquietante apparso sulla piattaforma qualche settimana fa e sul quale sono caduti gli occhi dell’Fbi, che ha avviato indagini per risalire all’estensore. Il bandolo della matassa dipanata su internet ha portato in provincia di Arezzo con l’individuazione della postazione dalla quale era partito quel pensiero agghiacciante.

Quando gli uomini della Polizia Postale - contattati dal Federal Bureau of Investigation - hanno scoperto l’autore di quel commento su YouTube, si sono trovati davanti un ragazzino di 14 anni, figlio di buonissima famiglia, residente nell’Aretino. La perquisizione della casa ha dato esito negativo: né armi né materiale compatibile con il progetto di azioni sanguinose. Il ragazzino - di origini straniere, comunitarie - non si sa bene per quale motivo davanti al video si è lasciato prendere la mano e ha dato sfogo (in inglese) al commento più che censurabile. Allarmante.

Adesso nei suoi confronti è partita una segnalazione alla procura del tribunale dei minorenni di Firenze per le successive determinazioni. Quando l’Fbi ha letto quelle frasi è scattata subito l’indagine che ha poi assunto dimensioni internazionali. Il rischio di una emulazione, in questi casi è sempre elevato. Alla fine, ricevuto l’assist dall’Fbi, ritenendo il contenuto del post potenzialmente pericoloso, è stata la Polizia Postale di Arezzo ad attivarsi (insieme alla Polizia Municipale di un comune della Valdichiana) e a dare un volto a chi stava dietro al profilo. Il più piccolo della famiglia.

Da quanto appurato dalla Polizia Postale i presupposti per una emulazione della sparatoria avvenuta negli Stati Uniti proprio non c’erano. Nulla di preparatorio, nessun oggetto compatibile con progetti di quel tipo. Quella frase in cui l’estensore manifestava il desiderio di compiere un blitz ispirato dalla sparatoria negli Usa, probabilmente era frutto di uno stato momentaneo, dell’incoscienza dell’età, unita alla mancata consapevolezza di quanto può innescare, nella civiltà globale, un tocco con le dita sulla tastiera di un pc o di uno smartphone, di qua e di là dall’Oceano.

