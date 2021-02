Arezzo, uccise figlia piccola durante il lockdown: nuova perizia sul babbo per stabilire se ancora pericoloso e processabile

Luca Serafini 19 febbraio 2021 a

Uccise la figlioletta di neanche quattro anni senza un motivo poi si gettò nel pozzo e fu arrestato: una nuova perizia psichiatrica dovrà stabilire se le sue condizioni sono migliorate, come sembra, e può partecipare al processo. Novità nel terribile caso di Levane, l’uccisione della piccola, con una lama, ad opera di Billal Miah, 38 anni, bengalese.

Il giudice Fabio Lombardo ha affidato l’incarico al dottor Massimo Marchi che entro 60 giorni dovrà rispondere a tre quesiti: l’uomo è socialmente pericoloso? Può partecipare coscientemente ad un processo? Era totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto? In base al primo accertamento l’uomo è stato posto in misura di sicurezza in una Rems, struttura che sostituisce l’ospedale psichiatrico giudiziario. Malato da curare e non criminale da giudicare e punire.

Ora il 38enne - difeso dall’avvocato Nicola Detti - sta meglio. Quel giorno, in pieno lockdown, il bengalese era fuori di sé: approfittò del fatto che la moglie era uscita per la spesa e con un coltello etnico colpì a morte la figlia piccola dopo aver ferito il fratellino maggiore. Guardavano i cartoni in tv. Un gesto inspiegabile, un raptus di follia. Emerse che l’uomo soffriva di disturbi e pare assumesse dei farmaci. La crisi Covid e la perdita del lavoro avrebbe intaccato la sua stabilità.

La prima perizia ha bloccato l’accusa di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela e dalla minorata difesa per la morte della figlia, e di tentato omicidio per l'aggressione al figlio. Ora il secondo accertamento. Reati punibili con l'ergastolo (rito abbreviato non praticabile) ma il vizio totale o parziale di mente riserveranno probabilmente un diverso epilogo al procedimento.

