Vanessa Incontrada sceglie Arezzo per girare la prossima serie tv di Mediaset

Il post arriva nella tarda serata di giovedì 18 febbraio a firma di Marcello Comanducci presidente della Fondazione Arezzointour. "Dopo mesi di lavoro insieme all’assessore Simone Chierici finalmente possiamo darvi un’anteprima bomba.

Arezzo sarà la location della prossima serie tv di punta di Mediaset trasmessa in prima serata su Canale 5, con protagonista Vanessa Incontrada.

La serie sarà ambientata proprio ad Arezzo e vedrà la troupe girare per più di due mesi, una visibilità impareggiabile che porterà alla città ricadute incredibili". Tutti i dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa congiunta Comune e Fondazione e Arezzo Intour. "Grazie a Banijay Studios Italy - continua Comanducci - per aver scelto Arezzo e la Film Commission Toscana per il supporto e il mitico direttore Rodolfo Ademollo".

