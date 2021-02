Arezzo, uomo scomparso ritrovato al Parco Giotto. Ma lui: "Non torno a casa". Multato, ha violato la zona arancione

19 febbraio 2021 a

Famiglia di Firenze denuncia la scomparsa di un proprio caro, questo viene trovato ad Arezzo ma la risposta ai carabinieri è: "Non voglio tornare a casa".

L'episodio è successo oggi ad Arezzo. I militari dell'Arma della Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato nel parco cittadino un uomo seduto sulla panchina e hanno proceduto al controllo. Dalla verifica dei dati è emerso che sul suo conto era scattato da giorni il piano di ricerca su tutto il territorio.

I suoi congiunti avevano attivato la denuncia di scomparsa con tutto quello che ne consegue. Ma l'uomo, 59 anni, ha candidamente detto ai carabinieri che si tratta di una sua iniziativa. Ed essendo maggiorenne non è possibile costringerlo a tornare a casa. E' così rimasto nel parco. Innocuo. Una scelta di vita. Senza dimora e senza mezzi di sostentamento.

E' però scattata per l'uomo la multa per aver violato la zona arancione: 400 euro come sanzione legata al dpcm sull'emergenza sanitaria Covid.

